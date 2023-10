McLaren: Più debole ad Austin che in Qatar?

Il team McLaren è soddisfatto della vittoria in volata di Oscar Piastri in Qatar e dei piazzamenti 2 e 3 nel GP. Sul Circuito delle Americhe, tuttavia, l'australiano si aspetta una sfida maggiore.

Nessuna squadra di Formula 1 ha ottenuto più punti della McLaren nell'ultima prova di forza della classe regina. La tradizionale scuderia di Woking ha raccolto 47 punti con Oscar Piastri primo (nella sprint) e secondo (nel GP) e Lando Norris con due terzi posti.

Il campione di Formula Uno Max Verstappen ha ammesso dopo la sua vittoria di domenica: "Ho dovuto stare in guardia perché la McLaren ha mostrato una grande velocità". Anche la stella della Ferrari Carlos Sainz ha in mente i piloti della Papaya.

Lo spagnolo ha dichiarato prima dell'inizio del weekend di Austin: "Se non avremo altri ritiri, dovremmo essere in grado di concludere il campionato davanti alla McLaren". Ma allo stesso tempo ha avvertito: "Questo non significa che non possano batterci. Credo che nelle restanti gare della stagione saranno per lo più davanti a noi".

Ad Austin, tuttavia, Piastri non si aspetta una partita così facile come sul circuito del deserto. Il debuttante in Formula Uno ha spiegato: "Vedremo quanto saremo competitivi, ma non credo che andrà bene come negli ultimi weekend di gara. Il Qatar era una pista molto scorrevole, qui le asperità rappresenteranno sicuramente una sfida per noi".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, di cui 4 su 6 sprint).

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5