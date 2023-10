McLaren: Mais fraca em Austin do que no Qatar?

A equipa McLaren ficou satisfeita com a vitória ao sprint de Oscar Piastri no Qatar e com os lugares 2 e 3 no GP. No Circuito das Américas, no entanto, o australiano espera um desafio maior.

Nenhuma equipa de Fórmula 1 marcou mais pontos do que a McLaren no último confronto da categoria rainha. A tradicional equipa de Woking somou 47 pontos com Oscar Piastri em primeiro (no sprint) e segundo (no GP) e Lando Norris com dois terceiros lugares.

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen admitiu após sua vitória no domingo: "Eu tive que ficar atento porque a McLaren mostrou grande velocidade". A estrela da Ferrari, Carlos Sainz, também tem os pilotos da Papaya em mente.

O espanhol disse antes do início do fim de semana em Austin: "Se não tivermos mais desistências, devemos conseguir terminar o campeonato à frente da McLaren." Mas, ao mesmo tempo, advertiu: "Isso não significa que eles não possam nos vencer. Acho que eles estarão à nossa frente nas corridas restantes desta temporada".

Em Austin, no entanto, Piastri não espera um jogo tão fácil como no circuito do deserto. O estreante na Fórmula 1 explicou: "Vamos ver até que ponto seremos competitivos, mas não acho que vá correr tão bem como nos últimos fins-de-semana de corrida. O Qatar era uma pista muito suave, aqui os solavancos vão ser definitivamente um desafio para nós."

