Futuro del GP alemán: Documento de posición del FDP

El último Gran Premio de Alemania fue hace tres años, a finales de julio de 2019 en el Hockenheimring. En tiempos de Corona, Nürburgring intervino para acoger un Gran Premio en el Eifel en 2020. Desde entonces, la Fórmula 1 ha dado de lado a Alemania.

El problema en Alemania no es la falta de interés de los organizadores del circuito, sino financiero. Ingo Böder, uno de los dos directores generales del circuito de Nürburgring, declaró a ran que el coste de inscripción para la Fórmula 1 era de "más de 20 millones de euros". E incluso con las entradas agotadas y un precio de 350 euros, el déficit sigue siendo de dos dígitos. La mitad de los costes tendrían que sufragarlos "los socios, los patrocinadores, las autoridades, el Estado, el Gobierno federal o un mecenas".

El director gerente de Hockenheim, Jorn Teske, declaró a Sport1: "Obviamente, no es políticamente oportuno defender el automovilismo en Alemania. Incluso si la Fórmula 1 desempeña un papel pionero en términos de sostenibilidad, el miedo al contacto es muy grande. En el proceso, los aspectos económicos regionales también se ignoran de forma bastante obvia".



Según el Bild-Zeitung, el FDP habría adoptado un documento de posición que debería contribuir a fijar el rumbo para el regreso de la categoría reina a Alemania. En concreto, el documento "trata sobre el fortalecimiento de los jóvenes talentos del automovilismo y sobre el aterrizaje de una carrera de Fórmula 1 de nuevo en Alemania".



El FDP hace hincapié en el automovilismo como turbo de desarrollo para la tecnología y el turismo. Bild cita a Philipp Hartewig, portavoz del FDP en política deportiva: "Nuestro objetivo con el documento de posición es mostrar una señal de aprecio y desencadenar un debate. Es nuestro primer documento de posición en el ámbito del deporte. Por eso hacemos especial hincapié en este tema. En el futuro, el documento de posición servirá de base para tomar decisiones concretas. Estaríamos a favor de que la carrera volviera a Alemania".



Bellas palabras, que de poco sirven cuando se trata de financiación. Jorn Teske: "Nos alegramos de que el tema de la Fórmula 1 se siga debatiendo en Alemania. Y nos complace que la entrada de Audi en 2026 añada una nueva dinámica a la discusión."



"Cuando surgen nuevos caminos a través de un actor global como Audi, por supuesto que le damos la bienvenida y estamos muy interesados en intercambiar ideas con todos los implicados. Queremos la Fórmula 1, pero no queremos tener pérdidas por ello. Si podemos encontrar juntos la manera de garantizarlo, o alguien puede asumir el riesgo que corremos nosotros, entonces no hay nada en absoluto en contra de seguir trabajando en los detalles."