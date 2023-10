Avenir du GP d'Allemagne : document de position du FDP

Le dernier Grand Prix d'Allemagne remonte déjà à trois ans, fin juillet 2019, il s'est déroulé sur le circuit d'Hockenheim. A l'époque de Corona, le Nürburgring avait pris le relais pour accueillir un Grand Prix de l'Eifel en 2020. Depuis, la Formule 1 fait un grand détour par l'Allemagne.

Le problème en Allemagne n'est pas le manque d'intérêt des organisateurs des circuits, mais l'aspect financier. Ingo Böder, l'un des deux directeurs du Nürburgring, a calculé chez ran que le cachet d'entrée de la Formule 1 s'élevait à "plus de 20 millions d'euros". Et même avec une salle comble et des billets à 350 euros, le manque à gagner se chiffre toujours en dizaines de millions. La moitié des coûts doit être couverte "par des partenaires, des sponsors, par les autorités, par le Land, par le gouvernement fédéral ou par un mécène".

Le directeur d'Hockenheim, Jorn Teske, a déclaré à Sport1 : "Il n'est manifestement pas opportun politiquement de s'engager pour le sport automobile en Allemagne. Même si la Formule 1 joue un rôle de pionnier en matière de durabilité, les réticences sont très grandes. Les aspects de l'économie régionale sont alors manifestement occultés".



Selon le journal Bild, le FDP aurait adopté un document de position qui devrait aider à poser les jalons d'un retour de la catégorie reine en Allemagne. Concrètement, il s'agit dans ce document "de renforcer la relève dans le sport automobile et d'obtenir à nouveau une course de Formule 1 en Allemagne".



Le FDP souligne que le sport automobile est un moteur de développement pour la technique et le tourisme. Bild cite Philipp Hartewig, porte-parole du FDP en matière de politique sportive : "Avec cette prise de position, il s'agit pour nous d'envoyer un signal d'estime et de déclencher un débat. C'est notre première prise de position dans le domaine du sport. Nous mettons ainsi le sujet en évidence. Nous nous baserons sur cette prise de position à l'avenir, lorsque nous prendrons des décisions concrètes. Nous serions favorables à ce qu'une course revienne en Allemagne".



De belles paroles qui ne sont pas d'une grande aide pour le financement. Jorn Teske : "Nous sommes heureux que le thème de la Formule 1 continue à être discuté en Allemagne. Et nous nous réjouissons que l'arrivée d'Audi en 2026 apporte une nouvelle dynamique à la discussion".



"Si de nouvelles voies s'ouvrent grâce à un acteur mondial comme Audi, nous nous en félicitons bien sûr et sommes très intéressés par un échange avec toutes les parties concernées. Nous voulons la Formule 1, mais nous ne voulons pas faire de pertes à cause d'elle. Si nous trouvons ensemble des moyens d'assurer cela, ou si quelqu'un peut nous décharger du risque, alors rien ne s'oppose à ce que nous continuions à travailler sur les détails".