Il futuro del GP tedesco: documento di posizione dell'FDP

Per il momento, l'ultima prova del Campionato mondiale di Formula 1 in Germania si è svolta nel 2020 come Gran Premio dell'Eifel al Nürburgring. Ora l'FDP vuole tracciare la strada per il ritorno della massima categoria in Germania.

L'ultimo Gran Premio di Germania risale a tre anni fa, alla fine di luglio 2019 all'Hockenheimring. In tempi di Corona, il Nürburgring è intervenuto per ospitare un Gran Premio nell'Eifel nel 2020. Da allora, la Formula 1 ha lasciato la Germania in disparte.

Il problema in Germania non è la mancanza di interesse da parte degli organizzatori del circuito, ma di natura finanziaria. Ingo Böder, uno dei due amministratori delegati del Nürburgring, ha dichiarato a Ran che la tassa d'iscrizione per la Formula 1 è di "oltre 20 milioni di euro". E anche con il tutto esaurito e un prezzo dei biglietti di 350 euro, il deficit è ancora a due cifre. La metà dei costi dovrebbe essere coperta "da partner, sponsor, autorità, stato, governo federale o mecenati".

L'amministratore delegato di Hockenheim, Jorn Teske, ha dichiarato a Sport1: "Ovviamente non è politicamente opportuno difendere il motorsport in Germania. Anche se la Formula 1 svolge un ruolo pionieristico in termini di sostenibilità, la paura del contatto è molto grande. Nel processo, anche gli aspetti economici regionali vengono ovviamente ignorati".



Secondo il Bild-Zeitung, l'FDP avrebbe adottato un documento di posizione che dovrebbe contribuire a tracciare la strada per il ritorno della classe regina in Germania. Nello specifico, il documento "riguarda il rafforzamento dei giovani talenti del motorsport e la possibilità di riportare una gara di Formula 1 in Germania".



L'FDP enfatizza il motorsport come turbo di sviluppo per la tecnologia e il turismo. La Bild cita Philipp Hartewig, portavoce dell'FDP per la politica sportiva: "Il nostro obiettivo con il documento di posizione è mostrare un segnale di apprezzamento e innescare un dibattito. È il nostro primo documento di posizione nel campo dello sport. Per questo motivo stiamo evidenziando la questione in modo particolare. In futuro, il documento di posizione sarà utilizzato come base per decisioni concrete. Saremmo favorevoli a una nuova gara in Germania".



Belle parole, che però non sono di grande aiuto quando si parla di finanziamenti. Jorn Teske: "Siamo felici che il tema della Formula 1 continui a essere discusso in Germania. E siamo lieti che l'ingresso di Audi nel 2026 aggiunga una nuova dinamica alla discussione".



"Quando si aprono nuove strade grazie a un attore globale come Audi, ovviamente siamo benvenuti e siamo molto interessati a scambiare idee con tutti i soggetti coinvolti. Vogliamo la Formula 1, ma non vogliamo subire perdite per questo. Se riusciamo a trovare insieme il modo di garantirlo, o se qualcuno ci toglie il rischio, allora non c'è nulla che ci impedisca di continuare a lavorare sui dettagli".