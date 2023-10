Futuro do GP da Alemanha: Documento de posição do FDP

O último Grande Prémio da Alemanha foi há três anos, no final de julho de 2019, em Hockenheimring. Nos tempos do Corona, Nürburgring interveio para acolher um Grande Prémio no Eifel em 2020. Desde então, a Fórmula 1 não tem dado atenção à Alemanha.

O problema na Alemanha não é a falta de interesse por parte dos organizadores do circuito, mas sim financeiro. Ingo Böder, um dos dois directores executivos de Nürburgring, disse à Ran que a taxa de inscrição para a Fórmula 1 era de "mais de 20 milhões de euros". E mesmo com lotação esgotada e bilhetes a 350 euros, o défice continua a ser de dois dígitos de milhões. Metade dos custos teria de ser coberta "por parceiros, patrocinadores, pelas autoridades, pelo Estado, pelo governo federal ou por um mecenas".

Obviamente, não é politicamente oportuno defender os desportos motorizados na Alemanha", afirmou o diretor-geral de Hockenheim, Jorn Teske, ao Sport1. Mesmo que a Fórmula 1 desempenhe um papel pioneiro em termos de sustentabilidade, o receio de contacto é muito grande. No processo, os aspectos econômicos regionais também são obviamente ignorados.



De acordo com o Bild-Zeitung, o FDP terá adotado um documento de posição que deverá ajudar a definir o rumo para o regresso da categoria rainha à Alemanha. Especificamente, o documento é "sobre o reforço dos jovens talentos do desporto automóvel e sobre a realização de uma corrida de Fórmula 1 na Alemanha novamente".



O FDP sublinha que o desporto automóvel é um motor de desenvolvimento para a tecnologia e o turismo. O Bild cita Philipp Hartewig, porta-voz do FDP para a política desportiva, dizendo: "O nosso objetivo com o documento de posição é mostrar um sinal de apreço e desencadear um debate. É a nossa primeira tomada de posição no domínio do desporto. Por isso, estamos a destacar esta questão em particular. No futuro, o documento de posição será utilizado como base para decisões concretas. Seríamos favoráveis a que a corrida voltasse a realizar-se na Alemanha".



Palavras bonitas, mas que não ajudam muito quando se trata de financiamento. Jorn Teske: "Estamos contentes que o tema da Fórmula 1 continue a ser discutido na Alemanha. E estamos satisfeitos por a entrada da Audi em 2026 acrescentar uma nova dinâmica à discussão."



"Quando surgem novos caminhos através de um ator global como a Audi, é claro que nos congratulamos com isso e estamos muito interessados em trocar ideias com todos os envolvidos. Queremos a Fórmula 1, mas não queremos ter prejuízos por causa disso. Se pudermos encontrar formas em conjunto para garantir isso, ou se alguém puder assumir o risco, então não há nada contra continuar a trabalhar nos detalhes".