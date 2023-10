Lewis Hamilton : pénalité de la FIA, procédure étrange

Quelques secondes après le départ du Grand Prix du Qatar sur le Losail International Circuit : le pilote Mercedes Lewis Hamilton, très bien parti, a tenté sa chance à l'extérieur à gauche contre son coéquipier d'écurie George Russell au centre, Max Verstappen était à l'intérieur à droite.

La manœuvre ne s'est pas bien passée : contact entre Hamilton et Russell, Lewis dans le bac à graviers, George avec un tête-à-queue, Verstappen s'est sorti indemne de cette situation périlleuse.

Ensuite, le champion des records Lewis Hamilton a traversé la piste à pied sans autorisation pour regagner la voie des stands. Il s'est vu infliger une amende de 50.000 euros (dont la moitié avec sursis d'un an) par les gardiens du règlement de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA).

Puis il s'est passé quelque chose d'étrange : une semaine après la course au Qatar, la FIA a annoncé vouloir réexaminer le cas Hamilton, "compte tenu du rôle d'exemple du pilote". Des discussions ont alors eu lieu à Austin entre le pilote et les officiels.



Dans le paddock du Circuit of the Americas près d'Austin (Texas), on a demandé à Lewis Hamilton ce qu'il pensait de cette étrange procédure. Hamilton a répondu : "Je pense que c'est un cas de communication malheureuse. De mon point de vue, ils voulaient dire autre chose que ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils veulent dire, c'est - comment pouvons-nous faire mieux à l'avenir ?"



"Je comprends l'intention de la FIA. En karting, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu un cas où un garçon a été renversé en traversant la piste. Ce genre de chose ne doit pas se produire".



"Quoi qu'il en soit, j'ai immédiatement reconnu ma faute auprès des commissaires de course et j'ai dit - je suis désolé, cela s'est produit sur une impulsion. Je suis également d'avis que nous devons être un exemple pour les jeunes pilotes. C'est tout ce qui compte".