Lewis Hamilton: penalità FIA, procedura strana

Pochi secondi dopo la partenza del Gran Premio del Qatar sul Circuito Internazionale di Losail: il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, partito molto bene, ha tentato la sorte all'esterno sinistro contro il compagno di scuderia George Russell al centro, con Max Verstappen all'interno destro.

La manovra non è andata bene: contatto tra Hamilton e Russell, Lewis nella ghiaia, George in testacoda, Verstappen è uscito indenne da questa situazione rischiosa.

In seguito, il campione record Lewis Hamilton ha attraversato la pista a piedi senza autorizzazione per rientrare ai box. Per questo, ha ricevuto una multa di 50.000 euro (di cui la metà sospesa per un anno) dalla FIA.

Poi è successo qualcosa di strano: una settimana dopo la gara in Qatar, la FIA ha annunciato di voler esaminare nuovamente il caso di Hamilton "in considerazione della funzione esemplare del pilota". Poi, ad Austin, ci sono stati dei colloqui tra il pilota e i funzionari.



Nel paddock del Circuit of the Americas, vicino ad Austin (Texas), è stato chiesto a Lewis Hamilton cosa ne pensasse di questa strana procedura. Hamilton ha fatto spallucce: "Penso che sia un caso di comunicazione sfortunata. Per come la vedo io, volevano dire qualcosa di diverso da quello che hanno detto. Quello che intendono è: come possiamo fare meglio in futuro?".



"Capisco l'intenzione della FIA. Non molto tempo fa abbiamo avuto un caso di karting in cui un ragazzo è stato colpito mentre attraversava la pista. Una cosa del genere non deve accadere".



Comunque, ho ammesso immediatamente la mia colpa ai commissari di gara e ho detto: "Mi dispiace, è stato un gesto impulsivo. Credo anche che dovremmo essere un esempio per i piloti più giovani. Si tratta di questo".