Lewis Hamilton: Sanção da FIA, procedimento estranho

Alguns segundos após o início do Grande Prémio do Qatar, no Circuito Internacional de Losail: o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, que tinha feito um excelente arranque, tentou a sua sorte no lado exterior esquerdo, contra o seu colega de cavalariça George Russell no meio, com Max Verstappen no lado interior direito.

A manobra não correu bem: contacto entre Hamilton e Russell, Lewis na gravilha, George com um pião, Verstappen escapou ileso a esta situação complicada.

De seguida, o campeão em título Lewis Hamilton atravessou a pista a pé sem autorização para regressar às boxes. Por este facto, recebeu uma multa de 50.000 euros (metade da qual suspensa por um ano) da FIA.

Depois, aconteceu algo estranho: uma semana após a corrida do Qatar, a FIA anunciou que queria voltar a analisar o caso de Hamilton "tendo em conta a função exemplar do piloto". Depois, em Austin, houve conversações entre o piloto e os responsáveis.



No paddock do Circuito das Américas, perto de Austin (Texas), perguntaram a Lewis Hamilton o que achava deste estranho procedimento. Hamilton encolheu os ombros: "Penso que se trata de um caso de comunicação infeliz. Na minha opinião, eles queriam dizer algo diferente do que disseram. O que eles querem dizer é - como é que podemos fazer melhor no futuro?"



"Compreendo a intenção da FIA. Tivemos um caso no karting, não há muito tempo, em que um rapaz foi atingido quando atravessava a pista. Uma coisa dessas não pode acontecer".



De qualquer forma, admiti imediatamente a minha culpa perante os comissários de pista e disse: "Peço desculpa, foi por impulso. Também acredito que devemos ser um exemplo para os pilotos mais jovens. É disso que se trata".