1ª sesión libre EE.UU.: Verstappen por delante de Leclerc y Hamilton

Después de Qatar, llega el segundo fin de semana al sprint consecutivo en Texas: los pilotos sólo tienen 60 minutos para afinar la puesta a punto de sus coches de carreras, después (23.00 hora europea, 16.00 en Texas) ya será la hora de los entrenamientos finales para el Gran Premio de Estados Unidos.

Bajo especial presión: Haas, Mercedes, AlphaTauri y Aston Martin. Haas trae aquí a la pista un coche masivamente reconstruido para Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, con sidepods recién moldeados, cubierta del motor, un nuevo suelo, ventilación de frenos optimizada en el eje delantero.

Mercedes también tiene la última etapa Evo en el coche, en forma de una nueva carrocería inferior. Nuevo en AlphaTauri: bajos y cubierta del motor. Nuevo en Aston Martin: difusor, bordes de los bajos, carenado del motor, beam wing (alerón adicional por encima de la caja de cambios). Los equipos sólo tienen una hora para trabajar con todas las mejoras.

Los entrenamientos libres empezaron a 32 grados, la pista a 37 grados de temperatura. Max Verstappen con el diseño de su casco azul oscuro y dorado, que mostró por primera vez tras ganar el título.



Jenson Button, campeón de Fórmula 1: "En esta pista el desgaste de los neumáticos es dramático. Y los pilotos tienen poco tiempo para poner a punto el coche. Para mí, eso significa: los pilotos tendrán mucho trabajo en la clasificación y el resto del fin de semana."



Max Verstappen se puso inmediatamente en cabeza, por delante de Nico Hülkenberg en el mejorado coche de carreras Haas. La mayoría de los pilotos montaron inicialmente el neumático duro de Pirelli, sólo McLaren experimentó inmediatamente con el compuesto semiduro.



La pista evolucionó rápidamente, el orden entre los diez primeros cambiaba cada pocos segundos.



Momento de shock para el piloto de Ferrari Carlos Sainz en las curvas S: "Dios mío, Lando no me ha debido ver venir". El Ferrari esquivó por poco al lento McLaren de Norris, bien hecho de nuevo.



Las imágenes a cámara lenta lo demuestran: COTA es tan ondulado como siempre, aunque algunas curvas hayan sido recién asfaltadas (curva 12, curvas 14 a 16). Sainz por radio: "El coche está saltando mucho".



Clasificación tras 15 minutos: Verstappen justo por delante de Hamilton, luego Magnussen, Tsunoda y Pérez, el retornado Ricciardo en P9, Hülkenberg en P12. Haas envió a Magnussen y Hülkenberg a pista con diferentes configuraciones para aprender lo máximo posible en el tiempo limitado.



Aston Martin ordenó a Lance Stroll que entrara en boxes: "Tenemos un problema con el freno delantero izquierdo, por favor venga a boxes despacio y frene sólo cuando pare con nosotros". Los mecánicos se pusieron manos a la obra para desmontar el freno. Pasaron valiosos minutos.



Nuevo mejor tiempo de Lewis Hamilton a los 20 minutos, una décima por delante del campeón Verstappen, luego Norris, Tsunoda, Magnussen, Leclerc, Pérez y Ricciardo. Este orden no cambió durante un rato, ya que los pilotos pasaron a las tandas de resistencia. Seguía sin haber ningún piloto en los rodillos blandos.



A los 34 minutos, Oscar Piastri se libró de un accidente: pudo interceptar su McLaren con una mezcla de mucha habilidad y un poco de suerte y evitar el límite de la pista tras golpear un bordillo y conducir por la hierba.



Después de 40 minutos, el Aston Martin de Stroll seguía siendo reparado, con el canadiense de pie junto a su coche de carreras en señal de frustración. Tendrá que salir a la calificación con cinco vueltas de experiencia. La temperatura de los frenos también era demasiado alta en el coche de Alonso, pero al menos el español pudo conducir.



Nuevo mejor tiempo de Lando Norris en el McLaren a 20 minutos del final con neumáticos medios, el inglés por delante de Hamilton, Verstappen, Alonso, Sainz, Tsunoda y Magnussen.



La diferencia con los Pirelli blandos es notable: nuevo mejor tiempo de Alex Albon en el Williams doce minutos antes del final.



El campeón del mundo Max Verstappen cogió un juego de rodillos blandos y volvió a ponerse en cabeza por delante de su ex compañero de establo en Red Bull Racing, detrás de ellos Haas asombró con un buen tiempo de Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg no tuvo una vuelta impecable.





1ª práctica, EE.UU.

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.156 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.562

07 Alex Albon (T), Williams, +0.580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.075

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.154

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.192

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.240

15º Lando Norris (GB), McLaren, +1.344

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.506

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.605

18º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.840

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.508

20º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4.028