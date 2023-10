1ère séance d'entraînement USA : Verstappen devant Leclerc et Hamilton

Après le Qatar, le Texas accueille le deuxième week-end de sprint consécutif : les pilotes n'ont que 60 minutes pour peaufiner les réglages de leurs voitures de course, avant de se lancer dans les essais finaux du Grand Prix des Etats-Unis (23h00 heure européenne, 16h00 au Texas).

Haas, Mercedes, AlphaTauri et Aston Martin sont particulièrement sous pression. Haas met ici en piste pour Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen une voiture massivement modifiée, avec des carters latéraux fraîchement formés, un capot moteur, un nouveau plancher, une ventilation de freinage optimisée sur l'essieu avant.

Mercedes a également ajouté la dernière étape Evo à sa voiture, sous la forme d'un nouveau soubassement. Nouveau chez AlphaTauri : soubassement et carénage moteur. Nouveautés chez Aston Martin : diffuseur, bords du soubassement, carénage moteur, Beam Wing (aile supplémentaire au-dessus de la boîte de vitesses). Les équipes n'ont qu'une heure pour travailler avec toutes ces améliorations.

Les essais libres ont débuté par 32 degrés, la piste étant à 37 degrés. Max Verstappen avec son design de casque bleu foncé et or, qu'il a montré pour la première fois après avoir remporté le titre.



Le champion de Formule 1 Jenson Button : "Sur ce circuit, l'usure des pneus est dramatique. Et les pilotes ont peu de temps pour régler la voiture. Pour moi, cela signifie - les pilotes auront fort à faire lors des qualifications et pendant le reste du week-end".



Max Verstappen s'est immédiatement placé en tête, devant Nico Hülkenberg dans la voiture de course améliorée de Haas. La plupart des pilotes ont d'abord utilisé les pneus durs de Pirelli, seule McLaren a immédiatement expérimenté le mélange moyen.



La piste évoluait rapidement, l'ordre du top 10 changeait toutes les secondes.



Moment de frayeur pour le pilote Ferrari Carlos Sainz dans les virages en S : "Oh mon Dieu, Lando n'a pas dû me voir arriver". La Ferrari est passée de justesse devant la McLaren lente de Norris, encore une fois, tout s'est bien passé.



Des images au ralenti le montrent : COTA est toujours aussi ondulé, même si certains virages ont été fraîchement asphaltés (virage 12, virages 14 à 16). Sainz à la radio : "La voiture rebondit terriblement".



Situation après 15 minutes : Verstappen juste devant Hamilton, puis Magnussen, Tsunoda et Pérez, le revenant Ricciardo en P9, Hülkenberg en P12. Haas a envoyé Magnussen et Hülkenberg sur la piste avec des réglages différents afin d'apprendre le plus possible dans le temps imparti.



Aston Martin a demandé à Lance Stroll de rentrer au stand : "Nous avons un problème avec le frein avant gauche, veuillez rentrer lentement au stand et ne freiner que lorsque vous vous arrêtez chez nous". Les mécaniciens se sont mis au travail et ont démonté le frein. De précieuses minutes s'écoulèrent.



Nouveau meilleur temps de Lewis Hamilton après 20 minutes, un dixième de seconde devant le champion Verstappen, puis Norris, Tsunoda, Magnussen, Leclerc, Pérez et Ricciardo. Cet ordre n'a pas changé pendant un moment, car les pilotes se sont lancés dans des essais d'endurance. Toujours pas de pilote sur les gommes tendres.



Après 34 minutes, Oscar Piastri a échappé à un crash : grâce à un mélange de beaucoup d'habileté et d'un peu de chance, il est parvenu à intercepter sa McLaren et à éviter les limites de la piste après avoir heurté une bordure et traversé le pré.



Après 40 minutes, l'Aston Martin de Stroll était toujours en travaux, le Canadien se tenant à côté de sa voiture de course, frustré. Il devra se présenter aux qualifications avec cinq tours d'expérience. La température des freins de la voiture d'Alonso était également trop élevée, mais l'Espagnol a tout de même pu rouler.



Nouveau meilleur temps de Lando Norris dans la McLaren à 20 minutes de la fin en pneus moyens, l'Anglais devant Hamilton, Verstappen, Alonso, Sainz, Tsunoda et Magnussen.



La différence avec les Pirelli tendres est frappante : nouveau meilleur temps d'Alex Albon dans la Williams à douze minutes de la fin.



Le champion du monde Max Verstappen s'est emparé d'un jeu de pneus tendres et a repris la tête devant son ancien coéquipier de Red Bull Racing. Derrière, Haas a étonné avec un bon temps de Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg n'a pas fait de tour sans faute.





1ère séance d'entraînement, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,912 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,300

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,562

07. Alex Albon (T), Williams, +0,580

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,075

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,154

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,192

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,240

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,344

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,506

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,605

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,840

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,508

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4,028