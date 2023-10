1° prova USA: Verstappen davanti a Leclerc e Hamilton

Dopo il Qatar, segue il secondo weekend sprint consecutivo in Texas: i piloti hanno solo 60 minuti per perfezionare l'assetto delle loro auto da corsa, poi (alle 23.00 ora europea, le 16.00 in Texas) sarà già tempo di prove finali per il Gran Premio degli Stati Uniti.

Particolarmente sotto pressione: Haas, Mercedes, AlphaTauri e Aston Martin. La Haas porta in pista un'auto massicciamente ricostruita per Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, con sidepods appena stampati, copertura del motore, un nuovo pavimento, ventilazione dei freni ottimizzata sull'asse anteriore.

Mercedes ha anche realizzato l'ultima fase di Evo sulla vettura, sotto forma di un nuovo sottoscocca. Novità di AlphaTauri: sottoscocca e copertura del motore. Novità Aston Martin: diffusore, bordi del sottoscocca, cofano motore, ala a raggiera (ala supplementare sopra il cambio). Le squadre hanno solo un'ora per lavorare con tutti i miglioramenti.

Le prove libere sono iniziate a 32 gradi, la pista a 37 gradi. Max Verstappen con il design del suo casco blu scuro e oro, che ha mostrato per la prima volta dopo aver vinto il titolo.



Il campione di Formula 1 Jenson Button: "Su questa pista l'usura degli pneumatici è drammatica. E i piloti hanno poco tempo per mettere a punto la macchina. Per me questo significa che i piloti avranno il loro bel da fare nelle qualifiche e nel resto del weekend".



Max Verstappen è passato immediatamente al comando, davanti a Nico Hülkenberg con la vettura Haas migliorata. Inizialmente la maggior parte dei piloti ha montato il pneumatico duro Pirelli, mentre solo la McLaren ha sperimentato subito la mescola medio-dura.



La pista si è sviluppata rapidamente, l'ordine nella top ten cambiava ogni pochi secondi.



Momento di shock per il pilota della Ferrari Carlos Sainz nelle curve a S: "Oh mio Dio, Lando non deve avermi visto arrivare". La Ferrari ha evitato per un soffio la lenta McLaren di Norris, ancora una volta bravo.



Il filmato al rallentatore lo dimostra: Il COTA è ondulato come sempre, anche se alcune curve sono state asfaltate di recente (curva 12, curve da 14 a 16). Sainz alla radio: "La macchina sta saltando di brutto".



Classifica dopo 15 minuti: Verstappen davanti a Hamilton, poi Magnussen, Tsunoda e Pérez, il rientrante Ricciardo in P9, Hülkenberg in P12. La Haas ha mandato in pista Magnussen e Hülkenberg con assetti diversi per imparare il più possibile nel poco tempo a disposizione.



L'Aston Martin ha ordinato a Lance Stroll di recarsi ai box: "Abbiamo un problema con il freno anteriore sinistro, per favore vieni ai box lentamente e frena solo quando ti fermi con noi". I meccanici si misero al lavoro per smontare il freno. Passano minuti preziosi.



Nuovo tempo di Lewis Hamilton dopo 20 minuti, un decimo di secondo davanti al campione Verstappen, poi Norris, Tsunoda, Magnussen, Leclerc, Pérez e Ricciardo. L'ordine non è cambiato per un po', poiché i piloti sono passati alle prove di durata. Ancora nessun pilota sui rulli morbidi.



Dopo 34 minuti, Oscar Piastri è sfuggito a un incidente: è riuscito a intercettare la sua McLaren con un misto di abilità e un po' di fortuna ed evitare il limite della pista dopo aver colpito un cordolo e aver attraversato l'erba.



Dopo 40 minuti, l'Aston Martin di Stroll era ancora in lavorazione, con il canadese in piedi accanto alla sua auto da corsa per la frustrazione. Dovrà affrontare le qualifiche con cinque giri di esperienza. Anche la temperatura dei freni era troppo alta sulla vettura di Alonso, ma almeno lo spagnolo ha potuto guidare.



Nuovo miglior tempo di Lando Norris sulla McLaren a 20 minuti dalla fine con gomme medie, l'inglese ha preceduto Hamilton, Verstappen, Alonso, Sainz, Tsunoda e Magnussen.



La differenza con le Pirelli morbide è impressionante: nuovo miglior tempo di Alex Albon sulla Williams a dodici minuti dalla fine.



Il campione del mondo Max Verstappen ha preso un set di gomme morbide e ha ripreso il comando davanti al suo ex compagno di scuderia Red Bull Racing, dietro di loro la Haas ha stupito con un buon tempo di Kevin Magnussen, mentre Nico Hülkenberg non ha fatto un giro impeccabile.





1a prova, USA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.562

07 Alex Albon (T), Williams, +0.580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.790

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.793

11 Logan Sargeant (USA), Williams, +1.075

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.154

13° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.192

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.240

15° Lando Norris (GB), McLaren, +1.344

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.506

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.605

18° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.840

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.508

20° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4.028