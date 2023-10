1º treino EUA: Verstappen à frente de Leclerc e Hamilton

Depois do Qatar, segue-se o segundo fim de semana de sprint consecutivo no Texas: os pilotos têm apenas 60 minutos para afinar o set-up dos seus carros de corrida, depois (23h00 europeias, 16h00 no Texas) será já tempo para o último treino para o Grande Prémio dos EUA.

Sob especial pressão: Haas, Mercedes, AlphaTauri e Aston Martin. A Haas traz para a pista um carro totalmente reconstruído para Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, com sidepods recém-moldados, cobertura do motor, um novo piso, ventilação optimizada dos travões no eixo dianteiro.

A Mercedes também tem a fase final do Evo no carro, sob a forma de uma nova carroçaria inferior. Novidade na AlphaTauri: parte inferior da carroçaria e cobertura do motor. Novidade na Aston Martin: difusor, bordos da parte inferior da carroçaria, carenagem do motor, asa de feixe (asa adicional acima da caixa de velocidades). As equipas têm apenas uma hora para trabalhar com todas as melhorias.

Os treinos livres começaram com 32 graus, a pista estava quente 37 graus. Max Verstappen com o design do seu capacete azul escuro e dourado, que mostrou pela primeira vez depois de conquistar o título.



Jenson Button, campeão de Fórmula 1: "Nesta pista, o desgaste dos pneus é dramático. E os pilotos têm pouco tempo para preparar o carro. Para mim, isso significa - os pilotos vão ter as mãos cheias na qualificação e no resto do fim de semana."



Max Verstappen passou imediatamente para a liderança, à frente de Nico Hülkenberg no carro de corrida melhorado da Haas. A maioria dos pilotos começou com o pneu duro da Pirelli, apenas a McLaren experimentou imediatamente o composto médio duro.



A pista evoluiu rapidamente, a ordem dos dez primeiros mudava a cada poucos segundos.



Momento de choque para o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, nas curvas em S: "Oh meu Deus, o Lando não me deve ter visto a chegar." O Ferrari passou por pouco pelo lento McLaren de Norris, mais uma vez bem feito.



As imagens em câmara lenta mostram-no: O COTA está mais ondulado do que nunca, mesmo que algumas curvas tenham sido asfaltadas recentemente (curva 12, curvas 14 a 16). Sainz no rádio: "O carro está a saltar muito".



Classificação após 15 minutos: Verstappen logo à frente de Hamilton, depois Magnussen, Tsunoda e Pérez, o retornado Ricciardo em P9, Hülkenberg em P12. A Haas mandou Magnussen e Hülkenberg para a pista com configurações diferentes para aprender o máximo possível no tempo limitado.



A Aston Martin mandou Lance Stroll para as boxes: "Temos um problema com o travão dianteiro esquerdo, por favor venha para as boxes devagar e só trave quando parar connosco." Os mecânicos começaram a trabalhar na desmontagem do travão. Passaram-se minutos preciosos.



Novo melhor tempo de Lewis Hamilton aos 20 minutos, um décimo de segundo à frente do campeão Verstappen, depois Norris, Tsunoda, Magnussen, Leclerc, Pérez e Ricciardo. Esta ordem não se alterou durante algum tempo, uma vez que os pilotos passaram para as corridas de resistência. Ainda nenhum piloto nos rolos macios.



Aos 34 minutos, Oscar Piastri escapa a um acidente: consegue intercetar o seu McLaren com um misto de muita perícia e um pouco de sorte e evitar o limite da pista depois de bater num lancil e passar pela relva.



Após 40 minutos, o Aston Martin de Stroll ainda estava a ser trabalhado, com o canadiano ao lado do seu carro de corrida em frustração. O canadiano está ao lado do seu carro de corrida, frustrado. Terá de ir para a qualificação com cinco voltas de experiência. A temperatura dos travões também estava demasiado elevada no carro de Alonso, mas pelo menos o espanhol conseguiu conduzir.



Novo melhor tempo de Lando Norris na McLaren a 20 minutos do fim com pneus médios, o inglês à frente de Hamilton, Verstappen, Alonso, Sainz, Tsunoda e Magnussen.



A diferença com os Pirelli macios é notória: novo melhor tempo de Alex Albon no Williams a doze minutos do fim.



O Campeão do Mundo Max Verstappen agarrou num conjunto de pneus macios e assumiu a liderança novamente à frente do seu antigo companheiro de Red Bull Racing, atrás deles a Haas surpreendeu com um bom tempo de Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg não fez uma volta perfeita.





1º treino, EUA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0,562

07 Alex Albon (T), Williams, +0,580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,075

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,154

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,192

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,240

15º Lando Norris (GB), McLaren, +1,344

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,506

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,605

18º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,840

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,508

20º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4,028