Andretti: entrada en la F1 en 2025, coche en el túnel de viento

Fue el mejor regalo para Michael Andretti: tres días antes de cumplir 61 años, el propietario de una escudería estadounidense recibió la noticia de la FIA de que su solicitud para entrar en la Fórmula 1 había sido aceptada.

Esto significa que, en teoría, Andretti podría tener dos coches en la parrilla ya en 2025, y que la parrilla tendría entonces 22 coches. Sin embargo, la luz verde de la FIA no significa que todo esté en orden.

Porque ahora el estadounidense tiene que encontrar una solución con la Formula One Management (FOM). Según los Estatutos de la Fórmula Uno, el Acuerdo de Concorde (que regula las cuestiones técnicas, deportivas y financieras en el triángulo formado por la FIA, la FOM y las escuderías) está anclado - un nuevo equipo no sólo debe cumplir las condiciones marco de la FIA, sino también llegar a un acuerdo con el titular de los derechos comerciales, es decir, con la FOM bajo el Director General de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali.

El italiano ha declarado en repetidas ocasiones que un nuevo equipo debe significar un valor añadido para la categoría reina. Traducción: los recién llegados deben generar tantos ingresos adicionales que los diez equipos anteriores no lo hagan peor en términos de premios que antes. Hasta ahora, la mayoría de los equipos establecidos se han pronunciado en contra de una nueva escudería exactamente por esta razón.



En declaraciones a nuestros colegas de Sky en el paddock del Circuito de las Américas (COTA), Andretti afirma: "Consideramos un gran honor que la FIA nos haya dado luz verde. Y estamos convencidos de que seremos un activo para la categoría reina. Creemos que tenemos derecho a estar en la parrilla y la respuesta de los aficionados ha sido abrumadora."



¿Cuándo tiene previsto Andretti inscribirse? El expiloto de IndyCar y GP Michael Andretti afirma: "Nuestro objetivo es 2025, pero podría ser 2026. De todos modos, tendremos un coche en el túnel de viento dentro de una semana, y la construcción de la nueva planta de coches de carreras y el equipo de carreras en términos de personal continúa."



¿Qué opina Andretti de la oposición de los demás equipos? "Sinceramente, no entiendo muy bien por qué quieren apartarnos. Creemos que podemos añadir valor a la categoría reina y queremos demostrarlo. Tampoco acepto el argumento de que estamos quitando patrocinadores a las escuderías existentes. Tenemos muchas consultas y la mayoría de ellas son de empresas que hoy no están en las carreras de GP".



¿Quién debería pilotar para Andretti? De pie junto a Michael Andretti, su padre Mario, el ahora campeón de Fórmula Uno de 1978 (con Lotus), de 83 años, interrumpe: "¡Así que Michael me prometió que yo estaría al volante!".



Michael sonríe: "Bueno, entre los candidatos, aparte de mi padre, está Colton Herta, en quien pensamos mucho. Sin embargo, actualmente tiene muy pocos puntos para el carné de piloto de Fórmula 1 llamado Superlicencia, así que es algo a tener en cuenta. Pero también tenemos otros nombres en la lista que no quiero desvelar por el momento".





1ª sesión libre, EE.UU.

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.156seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.562

07 Alex Albon (T), Williams, +0.580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.075

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.154

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.192

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.240

15º Lando Norris (GB), McLaren, +1.344

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.506

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.605

18º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.840

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.508

20º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4.028