Équipe Andretti : entrée en F1 en 2025, voiture en soufflerie

Le propriétaire d'une écurie de course, Michael Andretti (61 ans), a reçu l'autorisation de la FIA de se lancer dans la F1. Il déclare au Circuit of the Americas : "L'objectif est de démarrer la saison 2025, nous aurons bientôt une voiture en soufflerie".

C'était le plus beau cadeau pour Michael Andretti : trois jours avant son 61e anniversaire, le propriétaire américain d'une écurie de course a reçu de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) la nouvelle que sa candidature à l'entrée en Formule 1 était acceptée.

Théoriquement, Andretti pourrait ainsi se présenter sur la grille de départ avec deux voitures dès 2025, le plateau compterait alors 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). Selon l'accord Concorde (qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle FIA, FOM et écuries), il est stipulé qu'une nouvelle équipe doit non seulement remplir les conditions générales de la FIA, mais aussi s'entendre avec le propriétaire des droits commerciaux, c'est-à-dire la FOM sous la direction du directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali.

L'Italien a déclaré à plusieurs reprises qu'une nouvelle équipe devait représenter une valeur ajoutée pour la catégorie reine. Traduction : les nouveaux venus doivent générer suffisamment de revenus supplémentaires pour que les dix équipes actuelles ne soient pas moins performantes qu'auparavant en termes de prix. Jusqu'à présent, c'est précisément pour cette raison que la plupart des équipes établies se sont opposées à une nouvelle écurie.



Dans le paddock du Circuit of the Americas (COTA), Andretti déclare à nos collègues de Sky : "Nous considérons comme un grand honneur d'avoir reçu le feu vert de la FIA. Et nous sommes convaincus que nous serons un atout pour la catégorie reine. Nous pensons que nous avons le droit d'être sur la grille de départ et l'écho des fans est écrasant".



Quand Andretti veut-il s'engager ? L'ex-pilote d'IndyCar et de GP Michael Andretti déclare : "Nous visons 2025, mais cela pourrait aussi être 2026. Quoi qu'il en soit, nous aurons une voiture en soufflerie dans une semaine, et la construction de la nouvelle usine de voitures de course et de l'écurie en termes de personnel se poursuit".



Que pense Andretti de la résistance des autres équipes ? "Très honnêtement - je ne comprends pas vraiment pourquoi ils veulent nous repousser. Nous pensons que nous apportons tout à fait une valeur ajoutée à la catégorie reine, et nous voulons le prouver. Je n'accepte pas non plus l'argument selon lequel nous enlevons des sponsors aux écuries existantes. Nous avons de très nombreuses demandes, et la plupart proviennent d'entreprises qui ne sont pas présentes aujourd'hui en GP".



Qui doit courir pour Andretti ? A côté de Michael Andretti se tient son père Mario, le champion de Formule 1 de 1978 (avec Lotus), aujourd'hui âgé de 83 ans, lance : "Alors Michael m'a promis que je serais au volant !"



Michael sourit : "Parmi les candidats, outre mon père, il y a surtout Colton Herta, dont nous pensons beaucoup de bien. Cependant, il ne possède actuellement pas assez de points pour le permis de conduire de Formule 1 appelé super licence, il faut en tenir compte. Mais nous avons aussi quelques autres noms sur la liste, que je ne veux pas dévoiler pour l'instant".





1ère séance d'entraînement, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,912 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,300

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,562

07. Alex Albon (T), Williams, +0,580

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,075

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,154

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,192

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,240

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,344

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,506

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,605

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,840

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,508

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4,028