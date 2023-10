Il team Andretti: ingresso in F1 nel 2025, vettura in galleria del vento

È stato il regalo più bello per Michael Andretti: tre giorni prima del suo 61° compleanno, il proprietario della scuderia statunitense ha ricevuto dalla FIA la notizia che la sua domanda di ammissione alla Formula 1 era stata accettata.

Ciò significa che Andretti potrebbe teoricamente avere due vetture sulla griglia di partenza già nel 2025, e lo schieramento sarebbe quindi composto da 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia in ordine.

Perché ora l'americano deve trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). Secondo la Costituzione della Formula Uno, l'Accordo Concorde (che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra FIA, FOM e scuderie) è ancorato - una nuova scuderia deve non solo soddisfare le condizioni quadro della FIA, ma anche trovare un accordo con il detentore dei diritti commerciali, cioè con la FOM sotto la guida dell'amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali.

L'italiano ha ripetutamente affermato che un nuovo team deve significare valore aggiunto per la classe regina. Tradotto: i nuovi arrivati devono generare così tanti introiti aggiuntivi che i dieci team precedenti non facciano meno bene in termini di montepremi rispetto a prima. Finora, la maggior parte dei team affermati si è espressa contro una nuova scuderia proprio per questo motivo.



Parlando con i colleghi di Sky nel paddock del Circuit of the Americas (COTA), Andretti ha dichiarato: "Consideriamo un grande onore aver ricevuto il via libera dalla FIA. E siamo convinti che saremo una risorsa per la classe regina. Crediamo di avere il diritto di essere sulla griglia di partenza e la risposta dei tifosi è stata travolgente".



Quando pensa di partecipare Andretti? L'ex pilota di IndyCar e GP Michael Andretti dice: "Puntiamo al 2025, ma potrebbe essere il 2026. In ogni caso, avremo una vettura nella galleria del vento tra una settimana, e la costruzione del nuovo stabilimento per le auto da corsa e della squadra in termini di personale continua".



Cosa dice Andretti dell'opposizione delle altre squadre? "Onestamente, non capisco perché vogliano allontanarci. Crediamo di poter aggiungere valore alla classe regina e vogliamo dimostrarlo. Non accetto nemmeno l'argomentazione che stiamo sottraendo sponsor alle scuderie esistenti. Abbiamo molte richieste di informazioni e la maggior parte di esse proviene da aziende che oggi non sono presenti nelle gare di GP".



Chi dovrebbe guidare per Andretti? Accanto a Michael Andretti c'è suo padre Mario, l'ormai 83enne campione di Formula Uno del 1978 (con la Lotus) interviene: "Michael mi ha promesso che sarei stato io al volante!".



Michael sorride: "Beh, tra i candidati, oltre a mio padre, c'è Colton Herta, che stimiamo molto. Tuttavia, al momento ha troppi pochi punti per la licenza di pilota di Formula 1 chiamata Superlicenza, quindi è un aspetto da tenere in considerazione. Ma abbiamo anche altri nomi in lista che al momento non voglio rivelare".





1ª prova, USA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.562

07 Alex Albon (T), Williams, +0.580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.790

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.793

11 Logan Sargeant (USA), Williams, +1.075

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.154

13° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.192

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.240

15° Lando Norris (GB), McLaren, +1.344

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.506

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.605

18° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.840

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.508

20° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4.028