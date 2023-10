Equipa Andretti: entrada na F1 em 2025, carro no túnel de vento

Foi o melhor presente para Michael Andretti: três dias antes do seu 61º aniversário, o proprietário de uma equipa de corridas norte-americana recebeu a notícia da FIA de que a sua candidatura à Fórmula 1 tinha sido aceite.

Isto significa que Andretti poderia, teoricamente, ter dois carros na grelha de partida já em 2025 e que a competição passaria a ter 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja em ordem.

Porque agora o americano tem de encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). De acordo com a Constituição da Fórmula 1, o Acordo Concorde (que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo da FIA, FOM e equipas de corrida) está ancorado - uma nova equipa deve não só cumprir as condições-quadro da FIA, mas também chegar a um acordo com o detentor dos direitos comerciais, ou seja, com a FOM sob a direção do Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

O italiano tem afirmado repetidamente que uma nova equipa deve significar um valor acrescentado para a categoria rainha. Traduzindo: os recém-chegados devem gerar tantas receitas adicionais que as dez equipas anteriores não tenham um desempenho inferior em termos de prémios monetários ao que tinham anteriormente. Até agora, a maioria das equipas estabelecidas tem-se manifestado contra uma nova equipa de corrida exatamente por esta razão.



Em declarações aos nossos colegas da Sky no paddock do Circuito das Américas (COTA), Andretti afirma: "Consideramos uma grande honra o facto de a FIA nos ter dado luz verde. E estamos convencidos de que seremos uma mais-valia para a categoria rainha. Acreditamos que temos o direito de estar na grelha e a resposta dos fãs tem sido esmagadora."



Quando é que a Andretti planeia entrar? O ex-piloto de IndyCar e GP Michael Andretti diz: "Estamos a apontar para 2025, mas pode ser 2026. De qualquer forma, teremos um carro no túnel de vento dentro de uma semana, e a construção da nova fábrica de carros de corrida e da equipa de corrida em termos de pessoal continua."



O que diz Andretti sobre a oposição das outras equipas? "Honestamente, não percebo muito bem porque é que nos querem afastar. Acreditamos que podemos acrescentar valor à categoria rainha e queremos provar isso. Também não aceito o argumento de que estamos a tirar patrocinadores às actuais equipas de corrida. Temos muitos pedidos de informação e a maior parte deles são de empresas que não estão atualmente nas corridas de GP".



Quem deve conduzir para a Andretti? Ao lado de Michael Andretti está o seu pai Mario, o campeão de Fórmula 1 de 1978 (com a Lotus), agora com 83 anos, interpela: "Então, o Michael prometeu-me que eu estaria ao volante!"



Michael sorri: "Bem, entre os candidatos, para além do meu pai, há o Colton Herta, em quem temos muita consideração. No entanto, ele tem atualmente poucos pontos para a carta de condução de Fórmula 1 chamada Superlicença, por isso é algo a considerar. Mas também temos alguns outros nomes na lista que não quero revelar de momento".





1º treino, EUA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.912 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,156sec

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,281

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,300

05 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,560

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0,562

07 Alex Albon (T), Williams, +0,580

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,621

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,790

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,793

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,075

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,154

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,192

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,240

15º Lando Norris (GB), McLaren, +1,344

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,506

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,605

18º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,840

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,508

20º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +4,028