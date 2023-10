Charles Leclerc tras la pole en EE.UU.: "No lo entiendo".

Estuvo cerca: el piloto de Ferrari Charles Leclerc logra la pole position para el tradicional GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, a las afueras de Austin, con una vuelta que no fue en absoluto gratuita.

Para Leclerc, de 26 años, es la 21ª pole position en Fórmula 1, la tercera en la temporada de GP de 2023 (tras Bakú y Francorchamps), la tercera en un fin de semana al sprint y su primera en el difícil circuito tejano. Para Ferrari, es la pole número 247 en la categoría reina.

El monegasco valoró así su actuación: "Hoy he tenido mucha suerte. Porque mi vuelta no fue limpia, pero por lo que parece, ningún otro piloto pudo hacer tampoco una vuelta impecable".



"Muy importante en el formato sprint es tener una primera sesión libre de problemas y lo hemos conseguido. Con este buen trabajo de base afrontamos la calificación con buen ánimo y estoy muy contento de que haya funcionado con la pole."



"También es bueno porque el año pasado tenía que salir desde la fila 1, pero luego tuve que retroceder por el cambio de motor en la alineación. Al final acabé tercero. Ahora estoy más adelante y está claro que intentaremos ganar la carrera el domingo."



"El formato sprint ya es bastante agitado, pero por alguna razón parece que me va bien, he estado delante en Azerbaiyán y Bélgica."



"Me encanta este circuito, al igual que la ciudad, tiene buenas vibraciones y estoy muy contento de estar delante."



"Sinceramente, no esperaba la pole. Pero este año pasan cosas muy raras. No lo entiendo. Hay circuitos en los que creo que deberíamos ir bien y luego va al revés. Y luego hay circuitos en los que no creo que seamos tan fuertes como aquí, y ahora estoy delante. Es extraño".





Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827