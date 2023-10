Charles Leclerc après la pole américaine : "Je ne comprends pas".

Il s'en est fallu de peu : le pilote Ferrari Charles Leclerc s'est envolé vers la pole position du traditionnel GP des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas, à l'extérieur d'Austin, grâce à un tour pas du tout libre.

Pour Leclerc, 26 ans, c'est la 21e pole position en Formule 1, la troisième de la saison GP 2023 (après Bakou et Francorchamps), la troisième lors d'un week-end de sprint et sa première sur le difficile circuit texan. Pour Ferrari, il s'agit de la 247e pole dans la catégorie reine.

Le Monégasque qualifie ainsi sa performance : "J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Parce que mon tour n'était pas propre, mais à ce qu'il semble, aucun autre pilote n'a pu faire un tour sans faute non plus".



"Ce qui est très important dans le format sprint, c'est d'avoir une première séance d'entraînement sans problème, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Avec ce bon travail de base, nous avons abordé les qualifications avec confiance et je suis très heureux d'avoir réussi à décrocher la pole".



"Cela fait aussi du bien parce que l'année dernière, je devais déjà partir de la première ligne, mais j'ai ensuite dû reculer dans la grille à cause du changement de moteur. Finalement, j'ai terminé troisième. Maintenant, je suis plus loin devant et il est clair que nous allons essayer de gagner la course dimanche".



"Le format du sprint est déjà assez mouvementé, mais pour une raison ou une autre, il semble me convenir, j'étais déjà en tête en Azerbaïdjan et en Belgique".



"J'adore ce circuit, il a tout simplement, comme la ville, un bon rayonnement, et je suis très heureux d'être devant".



"Très honnêtement, je ne m'attendais pas à la pole. Mais cette année, les choses les plus étranges se produisent. Je ne comprends pas. Il y a des circuits où je pense que nous devrions être bons, et puis c'est l'inverse. Et puis il y a des circuits où je pense que nous ne sommes pas aussi forts, comme ici, et maintenant je suis devant. C'est bizarre".





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827