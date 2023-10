Charles Leclerc dopo la pole USA: "Non capisco".

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nelle prove finali del Circuit of the Americas, conquistando la pole position per il GP degli Stati Uniti. Il monegasco dice: "Sono stato molto fortunato".

C'è mancato poco: il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha conquistato la pole position per il tradizionale GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas, alle porte di Austin, con un giro tutt'altro che libero.

Per il 26enne Leclerc si tratta della 21ª pole position in Formula 1, la terza nella stagione 2023 (dopo Baku e Francorchamps), la terza in un weekend sprint e la prima sul difficile circuito texano. Per la Ferrari si tratta della 247ª pole nella classe regina.

Il monegasco ha valutato così la sua prestazione: "Oggi sono stato molto fortunato. Perché il mio giro non è stato pulito, ma a quanto pare neanche gli altri piloti sono riusciti a fare un giro impeccabile".



"Nel formato sprint è molto importante avere una prima prova senza problemi e siamo riusciti a farlo. Con questo buon lavoro di base siamo andati in qualifica con un buon spirito e sono molto contento che sia andata bene con la pole".



"È positivo anche perché l'anno scorso avrei dovuto partire dalla prima fila, ma poi sono dovuto tornare indietro a causa del cambio di motore nello schieramento. Alla fine sono arrivato terzo. Ora sono più avanti e chiaramente cercheremo di vincere la gara domenica".



"Il formato sprint è già abbastanza frenetico, ma per qualche motivo sembra essere adatto a me, sono stato davanti in Azerbaigian e in Belgio".



"Adoro questo circuito, come la città, ha una bella atmosfera e sono molto felice di essere davanti".



"Onestamente non mi aspettavo la pole. Ma quest'anno succedono le cose più strane. Non riesco a capire. Ci sono piste in cui penso che dovremmo essere bravi e invece va tutto al contrario. E poi ci sono piste in cui non penso che siamo così forti come qui, e ora sono davanti. È strano".





Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827