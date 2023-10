Charles Leclerc após a pole nos EUA: "Não percebo".

Foi por pouco: o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, conquistou a pole position para o tradicional GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, nos arredores de Austin, com uma volta que não foi de forma alguma gratuita.

Para Leclerc, de 26 anos, esta é a 21ª pole position na Fórmula 1, a terceira na temporada de 2023 (depois de Baku e Francorchamps), a terceira num fim de semana de sprint e a primeira no difícil circuito texano. Para a Ferrari, é a 247ª pole na categoria rainha.

O monegasco avaliou o seu desempenho da seguinte forma: "Hoje tive muita sorte. Porque a minha volta não foi limpa, mas pelo que parece, nenhum outro piloto conseguiu fazer uma volta perfeita".



"Muito importante no formato sprint é ter um primeiro treino sem problemas e conseguimos fazê-lo. Com este bom trabalho de base, fomos para a qualificação com bom ânimo e estou muito contente por ter conseguido a pole."



"Também é bom porque no ano passado era suposto eu partir da primeira linha, mas tive de voltar para trás devido à mudança de motor no alinhamento. No final, acabei em terceiro. Agora estou mais à frente e é claro que vamos tentar ganhar a corrida no domingo."



"O formato sprint já é bastante agitado, mas por alguma razão parece adequar-se a mim, tenho estado na frente no Azerbaijão e na Bélgica."



"Adoro esta pista, tal como a cidade, tem uma boa vibração e estou muito contente por estar na frente.



"Honestamente, não estava à espera da pole. Mas este ano acontecem as coisas mais estranhas. Não estou a perceber. Há pistas em que acho que devíamos estar bem e depois acontece o contrário. E depois há pistas em que acho que não somos tão fortes como aqui, e agora estou na frente. É estranho".





Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827