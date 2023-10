Lewis Hamilton (Mercedes/3º): "¡Hora de cambiarlo!"

Gran actuación del campeón récord Lewis Hamilton en la clasificación para el Gran Premio de EE.UU.: el inglés de 38 años coloca su Mercedes en la tercera posición de la parrilla.

Sin embargo: nunca antes un GP de EE.UU. en el Circuito de las Américas había sido ganado por un piloto fuera de la primera fila de la parrilla. Lewis sonríe: "Bueno, ¡supongo que es hora de cambiar eso!".

Tras su buena última sesión de entrenamientos en Texas, el británico piensa: "Cada vez estamos más cerca de la cabeza, y eso lo dice todo sobre el incansable trabajo de todos los profesionales de la fábrica de coches de carreras. Tuvimos una buena sesión de clasificación y pudimos demostrar que podemos competir con los demás."

¿Qué ha supuesto la reciente mejora sobre el terreno? "No diría que el manejo es completamente diferente, el coche ha mejorado fundamentalmente".

¿Le apetece mucho a Hamilton ganar aquí? "Es demasiado pronto para decirlo con seguridad. Apenas hemos hecho tandas de resistencia en el formato sprint, así que no puedo valorarlo. Pero si Max está un poco más atrás, quizá pueda hacer una buena carrera contra Leclerc y Norris".



¿Por qué Hamilton suele pilotar tan fuerte aquí? "No lo sé. Todo lo que puedo decir es que siempre me siento muy cómodo en América y esta pista es simplemente impresionante. Es una pista nueva, pero tiene ese aire de pista tradicional en la línea de Silverstone o Suzuka. Es difícil, ondulado, me encanta".





Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827