Lewis Hamilton (Mercedes/3e) : "Il est temps de changer ça !"

Troisième place sur la grille de départ pour Lewis Hamilton au Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas près d'Austin. Le pilote Mercedes est satisfait de sa performance et raconte : "Une opportunité pourrait s'ouvrir ici".

Le champion des records Lewis Hamilton a réalisé une belle performance lors des qualifications du Grand Prix des Etats-Unis : l'Anglais de 38 ans place sa Mercedes-Renner à la troisième place sur la grille de départ.

Toutefois, jamais un GP des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas n'a été remporté par un pilote ne figurant pas sur la première ligne de départ. Lewis sourit : "Il est donc temps d'y remédier" !

Après sa bonne séance d'essais finaux au Texas, le Britannique estime que "nous nous rapprochons de la tête, et cela en dit long sur le travail infatigable de tous les spécialistes de l'usine de voitures de course. Nous avons eu une bonne qualification et nous avons pu montrer que nous pouvions rivaliser avec les autres".

Quel a été l'impact de la récente amélioration au sol ? "Je ne dirais pas que la maniabilité est complètement différente, la voiture est simplement devenue fondamentalement meilleure".

Hamilton sent-il vraiment une chance de gagner ici ? "Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Nous n'avons pas fait beaucoup de courses d'endurance au format sprint, donc je ne peux pas me prononcer. Mais si Max est un peu plus loin, je pourrai peut-être faire une bonne course contre Leclerc et Norris".



Pourquoi Hamilton conduit-il souvent aussi fort ici ? "Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je me sens toujours très à l'aise en Amérique et que cette piste est tout simplement géniale. C'est un nouveau circuit, mais il a cette touche de tradition, dans le genre de Silverstone ou Suzuka. Elle est difficile, elle est ondulée, j'adore ça".





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827