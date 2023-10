Lewis Hamilton (Mercedes/3°): "È ora di cambiarla!".

Terzo posto in griglia per Lewis Hamilton per il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas, vicino ad Austin. Il pilota della Mercedes è soddisfatto della sua prestazione e dice: "Potrebbe esserci un'opportunità qui".

Grande prestazione del campione Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti: il 38enne inglese ha piazzato la sua Mercedes al terzo posto in griglia.

Tuttavia: mai prima d'ora un GP degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe era stato vinto da un pilota che non partiva dalla prima fila. Lewis sorride: "Beh, credo sia arrivato il momento di cambiare le cose!".

Dopo le buone prove finali in Texas, il britannico pensa: "Ci stiamo avvicinando al top, e questo la dice lunga sull'instancabile lavoro di tutti i professionisti della fabbrica di auto da corsa. Abbiamo fatto una buona sessione di qualifiche e siamo riusciti a dimostrare che possiamo competere con gli altri".

Quali sono stati i miglioramenti apportati di recente al terreno? "Non direi che la maneggevolezza è completamente diversa, la macchina è migliorata fondamentalmente".

Hamilton ha davvero buone possibilità di vincere qui? "È troppo presto per dirlo con certezza. Non abbiamo fatto quasi nessuna prova di durata nel formato sprint, quindi non posso valutarlo. Ma se Max è un po' più indietro, forse posso fare una buona gara contro Leclerc e Norris".



Perché Hamilton guida spesso così forte qui? "Non lo so. Posso solo dire che mi sento sempre molto a mio agio in America e questa pista è semplicemente fantastica. È una pista nuova, ma ha l'aria di una pista tradizionale come Silverstone o Suzuka. È difficile, ondulato, mi piace".





Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827