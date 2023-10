Lewis Hamilton (Mercedes/3º): "Está na altura de mudar!"

Lewis Hamilton ocupa o terceiro lugar na grelha de partida para o Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, perto de Austin. O piloto da Mercedes está satisfeito com o seu desempenho e diz: "Pode haver uma oportunidade aqui".

Forte desempenho do campeão recordista Lewis Hamilton na qualificação para o Grande Prémio dos EUA: o inglês de 38 anos coloca o seu Mercedes no terceiro lugar da grelha.

No entanto, nunca antes um GP dos EUA no Circuito das Américas tinha sido ganho por um piloto fora da primeira linha da grelha. Lewis sorri: "Bem, acho que está na altura de mudar isso!"

Depois do bom treino final no Texas, o britânico pensa: "Estamos a aproximar-nos do topo, e isso diz tudo sobre o trabalho incansável de todos os profissionais da fábrica de carros de corrida. Fizemos uma boa sessão de qualificação e conseguimos mostrar que podemos competir com os outros".

O que é que a recente melhoria fez no terreno? "Não diria que o comportamento é completamente diferente, o carro melhorou fundamentalmente."

Será que Hamilton realmente gosta de suas chances de vencer aqui? "É muito cedo para dizer com certeza. Não fizemos praticamente nenhuma corrida de resistência no formato sprint, por isso não posso avaliar isso. Mas se o Max estiver um pouco mais atrás, talvez eu possa fazer uma boa corrida contra o Leclerc e o Norris."



Por que é que o Hamilton costuma conduzir tão bem aqui? "Não sei. Tudo o que posso dizer é que me sinto sempre muito confortável na América e esta pista é simplesmente fantástica. É uma pista nova, mas tem o ar de uma pista tradicional, como Silverstone ou Suzuka. É difícil, é ondulante, eu adoro isso".





Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827