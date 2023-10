Fernando Alonso (Aston Martin/17º): "Una pesadilla".

Por primera vez en la temporada del GP de 2023, Fernando Alonso y su coche de carreras Aston Martin no lograron terminar entre los diez primeros. Para ser exactos, el bicampeón español de Fórmula 1 se quedó fuera en la primera sesión de clasificación y sólo pudo ser 17º en la parrilla.

El 32 veces ganador de un GP tras los entrenamientos fallidos: "Una auténtica pesadilla, desde esta posición de salida podemos tirar el Gran Premio de EE.UU. a la basura".

"Lo mejor sería parar, rebobinar y volver a empezar a primera hora de la mañana de este viernes. Hemos tenido unos entrenamientos realmente malos. Lance sólo pudo dar dos vueltas cronometradas en los libres y yo conseguí quizá seis o siete vueltas rápidas con las mejoras en el coche, nada mejor."

En retrospectiva, quizás no fue tan buena idea poner mejoras en el coche en un fin de semana de sprint, pero Alonso dice: "Ahora tenemos el envoltorio. Lo máximo que podemos hacer es utilizar el resto del fin de semana como un test. Quizá aprendamos algo de mañana".



"Mi vuelta no fue ideal, sobre todo la vuelta de calentamiento fue un desastre con todo el tráfico. Cuando he cruzado la línea de salida/llegada, todavía tenía un segundo tiempo de reserva, tenía que acelerar para poder hacer una última vuelta rápida, pero por eso estaba demasiado cerca de otros coches. La vuelta no fue mala, pero no fue suficiente".



Lo que puede que tampoco ayudara: Aston Martin no utilizó neumáticos blandos con Alonso en los entrenamientos libres para centrarse por completo en la puesta a punto.





Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827