Fernando Alonso (Aston Martin/17e) : "Un cauchemar".

Pour la première fois de la saison GP 2023, Fernando Alonso ne s'est pas classé dans le top 10 avec sa voiture de course Aston Martin. Pour être plus précis, il a été éliminé dès le premier segment des qualifications et n'a obtenu que la 17e place sur la grille de départ pour le double champion de Formule 1 espagnol.

Après cette séance d'essais ratée, le pilote aux 32 victoires en GP a déclaré : "C'est un vrai cauchemar, à partir de cette position de départ, nous pouvons tout de suite jeter le Grand Prix des Etats-Unis aux oubliettes".

"Le mieux serait de nous arrêter, de revenir en arrière et de recommencer ce vendredi matin. Nous avons eu un entraînement vraiment mauvais. Lance n'a pu faire que deux tours chronométrés en essais libres, et moi, avec les améliorations apportées à la voiture, j'ai peut-être fait six ou sept tours rapides, pas mieux".

Rétrospectivement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée d'apporter des améliorations à la voiture lors d'un week-end de sprint, mais Alonso estime que "maintenant, nous avons les cadeaux. Le reste du week-end, nous pouvons tout au plus l'utiliser comme test. Peut-être que nous apprendrons quelque chose à partir de demain".



"Mon tour n'était pas idéal, surtout le tour de chauffe qui était une catastrophe avec tout ce trafic. Quand j'ai franchi la ligne de départ/arrivée, il me restait une seconde de temps, j'ai dû me mettre en action pour pouvoir faire un dernier tour rapide, mais cela m'a placé trop près des autres voitures. Le tour ne semblait pas mauvais, mais ce n'était tout simplement pas suffisant".



Ce qui n'a peut-être pas aidé non plus : Aston Martin n'a pas utilisé de pneus tendres pour Alonso lors des essais libres afin de se concentrer sur les réglages.





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827