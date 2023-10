Fernando Alonso (Aston Martin/17°): "Un incubo".

Per la prima volta nella stagione del GP 2023, Fernando Alonso e la sua Aston Martin non sono riusciti a finire nella top ten. Per la precisione - fuori nel primo segmento di qualifiche e solo 17° sulla griglia di partenza per il due volte campione di Formula 1 spagnolo.

Il 32 volte vincitore del GP dopo le prove fallite: "Un vero incubo, da questa posizione di partenza possiamo buttare il Gran Premio degli Stati Uniti nel cestino".

"La cosa migliore sarebbe fermarsi, riavvolgere e ripartire subito venerdì mattina. Abbiamo fatto delle prove davvero pessime. Lance è riuscito a fare solo due giri cronometrati nelle prove libere e io ho fatto forse sei o sette giri veloci con i miglioramenti apportati alla macchina, non di più".

A posteriori, forse non è stata una buona idea apportare miglioramenti alla vettura in un weekend di gara, ma Alonso afferma: "Ora abbiamo il pacchetto. Il massimo che possiamo fare è usare il resto del weekend come un test. Forse impareremo qualcosa da domani".



"Il mio giro non è stato ideale, soprattutto il giro di riscaldamento è stato un disastro con tutto il traffico. Quando ho tagliato la linea di partenza/arrivo, avevo ancora un secondo tempo di riserva, dovevo prendere velocità per poter fare un ultimo giro veloce, ma a causa di ciò ero troppo vicino alle altre vetture. Il giro non è stato male, ma non è stato sufficiente".



Il che potrebbe non essere stato d'aiuto: L'Aston Martin non ha utilizzato pneumatici morbidi su Alonso nelle prove libere per concentrarsi interamente sulla messa a punto.





Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827