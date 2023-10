Fernando Alonso (Aston Martin/17º): "Um pesadelo".

Pela primeira vez na época do GP de 2023, Fernando Alonso e o seu Aston Martin não conseguiram terminar entre os dez primeiros. Mais precisamente, o bicampeão espanhol de Fórmula 1 ficou de fora no primeiro segmento de qualificação e apenas em 17º lugar na grelha de partida.

O vencedor de 32 GPs após o treino falhado: "Um verdadeiro pesadelo, a partir desta posição de partida podemos deitar o Grande Prémio dos EUA para o lixo".

"O melhor seria parar, rebobinar e começar de novo logo na manhã desta sexta-feira. Tivemos um treino muito mau. O Lance só conseguiu fazer duas voltas cronometradas nos treinos livres e eu consegui talvez seis ou sete voltas rápidas com as melhorias no carro, nada melhor."

Em retrospetiva, talvez não tenha sido uma boa ideia fazer melhorias no carro num fim de semana de sprint, mas Alonso diz: "Agora temos a embalagem. O máximo que podemos fazer é usar o resto do fim de semana como um teste. Talvez aprendamos alguma coisa com o dia de amanhã".



"A minha volta não foi ideal, especialmente a volta de aquecimento foi um desastre com todo o tráfego. Quando cruzei a linha de partida/chegada, ainda tinha um segundo tempo de reserva, tinha de acelerar para conseguir fazer uma última volta rápida, mas por isso estava demasiado perto dos outros carros. A volta não foi má, mas não foi suficiente".



O que também pode não ter ajudado: A Aston Martin não usou pneus macios em Alonso nos treinos livres para se concentrar inteiramente na configuração.





Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827