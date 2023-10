Max Verstappen 6e aux Etats-Unis : "Je me suis trompé"

Max Verstappen avait la vitesse pour aller chercher la pole sur le circuit des Amériques. Mais lors d'un tour qui aurait probablement suffi pour obtenir la meilleure place sur la grille de départ, l'homme aux 49 victoires en GP a été victime d'un freinage, puis s'est retrouvé hors piste au virage 19.

Ce qui devait arriver arriva : les commissaires de course ont annulé le tour du Néerlandais de 26 ans, la pole s'est envolée et le triple champion du monde a été relégué à la sixième place sur la grille.

Max Verstappen après les qualifications : "Tu essaies bien sûr de tirer le maximum de chaque virage, et dans cette situation, je me suis simplement trompé. Ce n'était même pas que la voiture sous-vire à cet endroit, c'était juste une erreur de jugement".

"Quand tu roules à la limite, la marge est très étroite entre la voiture qui est encore sur la ligne et celle qui est au-delà de la ligne. En plus, j'ai fait une erreur dans le premier virage. Après cette boulette, je savais que je devais maintenant tout donner".



"Tout cela n'est pas idéal, mais je vais avoir un Grand Prix assez animé devant moi. Bien sûr, je veux toujours gagner la course, même si ma position de départ est devenue un peu plus difficile. Mais nous vivons souvent de longs Grands Prix ici et il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Je suis impatient de m'amuser".





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827