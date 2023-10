Max Verstappen 6° negli USA: "Ho sbagliato la valutazione".

Il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen deve accontentarsi del 6° posto in griglia in Texas. L'olandese ha perso il suo giro migliore a causa di una violazione dei limiti della pista.

Max Verstappen aveva la velocità necessaria per conquistare la pole sul Circuit of the Americas. Ma nel corso di un giro che sarebbe stato sufficiente per ottenere la migliore posizione in griglia, il 49 volte vincitore di un GP è scivolato sui freni ed è uscito di pista alla curva 19.

È arrivato il momento giusto: i commissari di gara hanno cancellato il giro del 26enne olandese, il che significa che la pole è sfumata e il triplice campione del mondo è scivolato al sesto posto in griglia.

Max Verstappen dopo le qualifiche: "Naturalmente si cerca di ottenere il massimo da ogni curva, e in quella situazione ho semplicemente sbagliato la valutazione. Non si trattava nemmeno di sottosterzo, ma di un errore di valutazione".

"Quando si guida al limite, c'è una linea molto sottile tra la macchina che si trova sulla linea e quella che si trova fuori. Poi c'è stato il mio errore alla prima curva. Dopo quell'errore, sapevo di dover dare il massimo".



"Tutto questo non è l'ideale ora, ma probabilmente mi aspetta un Gran Premio piuttosto vivace. Naturalmente voglio ancora vincere la gara, anche se la mia posizione di partenza è diventata un po' più difficile. Ma qui i Gran Premi sono spesso lunghi e ci sono molte cose che possiamo migliorare. Non vedo l'ora di divertirmi".





Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827