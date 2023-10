Charles Leclerc: "Casi me da un infarto".

El monegasco Charles Leclerc conquistó el mejor tiempo en los últimos entrenamientos para el Gran Premio de Estados Unidos. "Entonces recibí un mensaje que me asustó tanto que pensé que me iba a dar un infarto".

El Ferrari de Charles Leclerc cruzó a toda velocidad la línea de salida y meta del Circuito de las Américas, y el monegasco de 26 años lo tuvo claro: tenía que ser la pole position.

Entonces ocurrió algo que el piloto de Ferrari no esperaba: "Todo lo que oí por la radio fue: ¡tiempo de vuelta borrado! La noticia me asustó tanto que casi me da un infarto. Pero entonces mi ingeniero de carrera siguió: 'para Verstappen'".

La secuencia exacta de la conversación entre el piloto de carreras y el ingeniero Xavier Padros:

Padros: "Tiempo de vuelta cancelado - para Verstappen".



Leclerc: "Maldita sea otra vez, ¿por qué no me dices el nombre primero?".



Padros: "Tiempo de vuelta eliminado para Verstappen".



Leclerc: "Sí, y mientras tanto me dio un infarto".



Charles después: "No fue tan divertido en el coche porque realmente pensé que había perdido mi vuelta de pole. Todo lo que oí fue 'tiempo de vuelta cancelado' y por supuesto empecé a maldecir, golpeando el volante con rabia. Luego vino 'para Verstappen' y pensé - oh, vale, son noticias un poco mejores".



"Pero no quiero volver a tener un momento así tan pronto, así que le dije a Xavi - por favor, nombra primero en el futuro".





Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827