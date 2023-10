Charles Leclerc : "J'ai presque eu une crise cardiaque".

La Ferrari de Charles Leclerc a franchi la ligne de départ/arrivée du Circuit of the Americas à toute vitesse et le Monégasque de 26 ans savait que c'était probablement la pole position.

C'est alors que s'est produit un événement auquel le pilote Ferrari ne s'attendait pas : "J'ai juste entendu à la radio - temps au tour annulé ! La nouvelle m'a tellement effrayé que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Mais ensuite, mon ingénieur de course a ajouté : 'pour Verstappen'".

Le déroulement exact de la conversation entre le pilote de course et l'ingénieur Xavier Padros :

Padros : "Temps au tour annulé - pour Verstappen".



Leclerc : "Maudit encore, dis-moi donc le nom en premier".



Padros : "Temps au tour annulé pour Verstappen".



Leclerc : "Ouais, et pendant ce temps, j'ai eu une crise cardiaque".



Charles plus tard : "Dans la voiture, ce n'était pas si drôle parce que je croyais vraiment que j'avais perdu ma pole. J'ai juste entendu 'temps au tour annulé' et j'ai bien sûr juré et tapé sur le volant de rage. Puis j'ai entendu 'pour Verstappen' et je me suis dit - oh, ok, c'est déjà une meilleure nouvelle".



"Mais je ne veux pas revivre un tel moment de sitôt, alors j'ai dit à Xavi - s'il vous plaît, à l'avenir, le nom en premier".





Qualifications du GP, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827