Charles Leclerc: "Ho quasi avuto un infarto".

La Ferrari di Charles Leclerc ha attraversato la linea di partenza/arrivo del Circuit of the Americas e il 26enne monegasco ha capito che si trattava di una pole position.

Poi è successo qualcosa che il pilota della Ferrari non si aspettava: "Alla radio ho sentito solo: tempo sul giro cancellato! La notizia mi ha spaventato così tanto che ho quasi avuto un infarto. Ma poi il mio ingegnere di gara ha aggiunto: 'per Verstappen'".

La sequenza esatta della conversazione tra il pilota e l'ingegnere Xavier Padros:

Padros: "Giro annullato - per Verstappen".



Leclerc: "Dannazione ancora, perché non mi dici prima il nome?".



Padros: "Tempo sul giro cancellato per Verstappen".



Leclerc: "Sì, e nel frattempo ho avuto un infarto".



Charles: "Non è stato così divertente in macchina, perché pensavo davvero di aver perso il mio giro in pole. Ho sentito solo 'tempo sul giro annullato' e ovviamente ho iniziato a imprecare, colpendo il volante con rabbia. Poi è arrivato 'per Verstappen' e ho pensato: 'oh, ok, questa è una notizia migliore'".



Ma non voglio rivivere un momento del genere così presto, quindi ho detto a Xavi: "Per favore, in futuro fai il primo nome".





Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827