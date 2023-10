Charles Leclerc: "Quase tive um ataque cardíaco".

O Ferrari de Charles Leclerc cruzou a linha de partida/chegada do Circuito das Américas e o monegasco de 26 anos sabia que era a pole position.

Depois aconteceu algo que o piloto da Ferrari não esperava: "Tudo o que ouvi no rádio foi - o tempo da volta foi eliminado! A notícia assustou-me tanto que quase tive um ataque cardíaco. Mas depois o meu engenheiro de corrida respondeu: 'para Verstappen'".

A sequência exacta da conversa entre o piloto de corrida e o engenheiro Xavier Padros:

Padros: "Tempo de volta cancelado - para Verstappen."



Leclerc: "Raios, porque é que não me dizes o nome primeiro?"



Padros: "Tempo de volta de Verstappen eliminado."



Leclerc: "Sim, e entretanto tive um ataque cardíaco."



Charles mais tarde: "Não foi tão engraçado no carro porque eu realmente pensei que tinha perdido a minha pole lap. Tudo o que ouvi foi 'tempo de volta cancelado' e, claro, comecei a praguejar, a bater no volante com raiva. Depois veio 'para Verstappen' e eu pensei - oh, ok, essa é uma notícia um pouco melhor."



"Mas eu não quero ter um momento como esse novamente tão cedo, então eu disse ao Xavi - por favor, diga o nome primeiro no futuro.





Qualificação para o GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827