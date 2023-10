Nico Hülkenberg après l'abandon de Haas : "C'est vraiment la merde".

Nico Hülkenberg a été très déçu : lors de la première séance d'essais, Haas avait placé les deux voitures améliorées de l'Allemand et du Danois Kevin Magnussen dans le top 10, et lors des qualifications, le nom de Hülkenberg est même apparu en tête en Q1, mais à la fin, le pilote de 36 ans originaire d'Emmerich a dû s'arrêter prématurément - seulement 16e sur la grille.

Nico grogne : "Je savais que tout dépendrait de la deuxième manche, car la piste a évolué très rapidement. Mais sur mon tour, j'ai donné un coup de pied aux deux Red Bull Racing à des endroits défavorables et le temps perdu a finalement fait la différence. Pérez venait de terminer son tour, j'ai commencé le mien, là-haut, au virage 1. Il a laissé la voiture se porter vers l'intérieur, ce qui m'a privé de visibilité et de référence. C'était juste de la malchance".

Kevin Magnussen, le coéquipier de Nico chez Haas, était alors sixième, et un coup d'œil sur le tableau des tours montre qu'avec ses meilleurs temps sectoriels, le tour idéal de Nico aurait été plus rapide.



Hülkenberg poursuit : "Nous n'avons eu qu'un peu plus d'une heure pour rouler avec toutes les améliorations apportées à la voiture. Nous avons besoin de plus de temps pour les comprendre. Le matin, je n'étais pas content des réglages, mais j'ai senti que nous avions fait des progrès au début des qualifications. C'est d'autant plus rageant que la journée s'est terminée si tôt après".



A la fin de la Q1, il ne manquait à Nico que 22 millièmes de seconde à Daniel Ricciardo pour atteindre la 15e place. Nico : "Je suis presque sûr que nous aurions trouvé assez de vitesse pour être parmi les dix plus rapides. Quel gâchis, on aurait pu faire beaucoup mieux aujourd'hui".





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827