Nico Hülkenberg dopo l'uscita dalla Haas: "Che peccato".

Enorme delusione per Nico Hülkenberg: nella prima sessione di prove, la Haas ha portato entrambe le vetture da corsa del tedesco e del danese Kevin Magnussen nella top ten, e in qualifica il nome di Hülkenberg è apparso addirittura in cima alla Q1, ma alla fine il 36enne di Emmerich si è dovuto ritirare in anticipo - solo 16° in griglia.

Nico ringhia: "Sapevo che si sarebbe arrivati alla seconda manche perché la pista si stava sviluppando rapidamente. Ma poi ho dato un calcio a entrambe le Red Bull Racing in punti scomodi nel mio giro e il tempo perso ha fatto la differenza alla fine". Pérez aveva appena terminato il suo giro, io ho iniziato il mio, alla curva 1. Ha lasciato che la macchina si portasse all'interno, togliendomi la visuale e il riferimento. È stata solo sfortuna".

Il compagno di squadra di Nico alla Haas, Kevin Magnussen, è stato il sesto più veloce in quel momento e un'occhiata alla tabella dei giri mostra che, con i suoi migliori tempi di settore, il giro ideale di Nico sarebbe stato più veloce.



Hülkenberg ha continuato: "Abbiamo avuto solo poco più di un'ora per guidare con tutti i miglioramenti apportati alla vettura. Abbiamo bisogno di più tempo per capirli. Al mattino non ero soddisfatto dell'assetto, ma all'inizio delle qualifiche sentivo che avevamo fatto dei progressi. Quindi è stato fastidioso finire così presto".



Al termine della Q1, Nico era a soli 22 millesimi di secondo da Daniel Ricciardo in P15. Nico: "Sono abbastanza sicuro che avremmo trovato abbastanza velocità per finire nei primi dieci. Che peccato, oggi si poteva fare molto di più".





Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827