Nico Hülkenberg após a saída da Haas: "É uma chatice".

Grande desilusão para Nico Hülkenberg: Na primeira sessão de treinos livres, a Haas tinha os dois carros melhorados do alemão e do dinamarquês Kevin Magnussen entre os dez primeiros e, na qualificação, o nome de Hülkenberg chegou mesmo a aparecer no topo da Q1, mas no final o piloto de 36 anos de Emmerich teve de se retirar mais cedo - apenas 16º na grelha.

Nico diz: "Eu sabia que ia ser preciso fazer a segunda corrida porque a pista estava a evoluir rapidamente. Mas depois bati nos dois carros da Red Bull Racing em sítios estranhos na minha volta e o tempo perdido fez a diferença no final. O Pérez tinha acabado de terminar a volta dele, eu comecei a minha, ali na curva 1. Ele deixou o carro passar para o lado de dentro, o que me tirou a visão e a referência. Foi apenas azar".

O companheiro de equipa de Nico na Haas, Kevin Magnussen, foi o sexto mais rápido na altura, e uma análise da tabela de voltas mostra que - com os seus melhores tempos de sector, a volta ideal de Nico teria sido mais rápida.



Hülkenberg continuou: "Só agora tivemos pouco mais de uma hora para conduzir com todas as melhorias no carro. Precisamos de mais tempo para as compreender. Não estava satisfeito com o set-up da manhã, mas senti no início da qualificação que tínhamos feito progressos. Por isso, foi aborrecido terminar tão cedo."



No final da Q1, Nico estava a apenas 22 milésimos de segundo de Daniel Ricciardo, na P15. Nico: "Tenho quase a certeza que teríamos encontrado velocidade suficiente para terminar entre os dez mais rápidos. Que chatice, podia ter corrido muito mais hoje."





Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827