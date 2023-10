Lando Norris : "Pensait que nous avions réussi".

"C'était une bonne journée, je suis heureux", a déclaré Lando Norris après la première séance de chronométrage sur le Circuit des Amériques, qui a permis de déterminer la grille de départ du GP de dimanche. Le pilote McLaren, qui a raté la pole de la star Ferrari Charles Leclerc de 0,130 seconde et a dû se contenter de la deuxième place, a souligné : "Nous ne nous y attendions pas, c'est d'autant plus gratifiant pour toute l'équipe". Et de se réjouir : "Cette fois, je n'ai pas fait autant d'erreurs que la semaine dernière, ce qui est une bonne chose".

Une pointe de déception était tout de même perceptible lorsque le Britannique a avoué : "Je pensais que nous avions réussi cette fois-ci, que nous avions pu décrocher la pole. Je sais que Charles a dit qu'il avait fait quelques erreurs, mais c'est aussi ce que j'ai fait, donc c'est un peu dommage. Car nous avons raté une occasion ici. Mais je suis quand même content".

Cela s'explique notamment par le fait que Norris sait que si le meilleur temps au tour de Max Verstappen avait été annulé pour non-respect des limites de la piste, le champion du monde de l'équipe Red Bull Racing aurait décroché la pole. "Si l'on considère sa vitesse, Max aurait probablement dû être à nouveau le plus rapide. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que nous battions Ferrari", a révélé le pilote de 23 ans.

"Nous sommes plus proches de la pole que je ne le pensais. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, les coins les plus lents ne sont pas nos meilleurs passages et qu'il y a moins de sections à haute vitesse ici qu'au Qatar", a énuméré Norris.

Il ne veut pas surestimer ses chances de prendre la tête de la course après le départ de la deuxième place sur la grille de départ au Texas. "C'est différent chaque année, mais on ne sait jamais. Nous avons une bonne position, mais Charles prend généralement un bon départ, ce ne sera donc pas facile de le prendre dès le début de la course", a fait remarquer l'actuel septième du championnat.

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827