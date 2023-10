Lando Norris: "Pensavamo di avercela fatta".

"È stata una buona giornata, sono contento", ha dichiarato Lando Norris dopo la prima sessione di qualifiche del Circuit of the Americas per determinare la griglia di partenza del GP di domenica. Il pilota della McLaren, che ha mancato la pole di Charles Leclerc per 0,130 secondi e si è dovuto accontentare del secondo posto, ha sottolineato: "Non ce lo aspettavamo, quindi è ancora più bello per tutta la squadra". E si è detto soddisfatto: "Questa volta non ho commesso tanti errori come la settimana scorsa, il che è positivo".

Un pizzico di delusione era comunque evidente, come ha confessato il britannico: "Pensavo che questa volta ce l'avremmo fatta, che avremmo potuto fare la pole. So che Charles ha detto di aver fatto qualche errore, ma anch'io ne ho fatti, quindi è un po' un peccato. Perché qui non abbiamo rischiato. Comunque, sono contento".

Questo è dovuto in gran parte al fatto che Norris sa che se il miglior tempo di Max Verstappen fosse stato annullato per non aver rispettato i limiti della pista, il campione del mondo del team Red Bull Racing avrebbe conquistato la pole. "Se si guarda alla sua velocità, probabilmente Max avrebbe dovuto essere di nuovo il più veloce. E non mi aspettavo nemmeno che avremmo battuto la Ferrari", ha rivelato il 23enne.

"Siamo più vicini alla pole di quanto mi aspettassi. E sono rimasto sorpreso perché in realtà le curve più lente non sono i nostri passaggi migliori e ci sono meno sezioni ad alta velocità qui che in Qatar", ha aggiunto Norris.

Non vuole sopravvalutare il fatto che ha buone possibilità di prendere il comando dopo la partenza dal secondo posto in griglia in Texas. "È diverso ogni anno, ma non si sa mai. Siamo in una buona posizione, ma Charles di solito inizia bene la gara, quindi non sarà facile prenderlo subito all'inizio della gara", ha commentato l'attuale settimo pilota del WRC.

Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827