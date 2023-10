Lando Norris: "Pensei que tínhamos conseguido".

A estrela da McLaren, Lando Norris, teve de se contentar com o segundo lugar na qualificação para o GP de Austin. Apenas 0,130 segundos o separaram do tempo da pole estabelecido pela estrela da Ferrari, Charles Leclerc.

"Foi um bom dia, estou feliz", disse Lando Norris após a primeira sessão de qualificação do Circuito das Américas para determinar a grelha de partida para o GP de domingo. O piloto da McLaren, que perdeu a pole de Charles Leclerc, estrela da Ferrari, por 0,130 segundos e teve de se contentar com o segundo lugar, sublinhou: "Não estávamos à espera, por isso é ainda mais agradável para toda a equipa". E ficou satisfeito: "Desta vez não cometi tantos erros como na semana passada, o que é bom."

No entanto, uma ponta de desilusão era evidente quando o britânico confessou: "Pensei que desta vez tínhamos conseguido, que podíamos fazer a pole. Sei que o Charles disse que cometeu alguns erros, mas eu também, por isso é uma pena. Porque não arriscámos aqui. Mesmo assim, estou feliz".

Isso deve-se, em grande parte, ao facto de Norris saber que, se a melhor volta de Max Verstappen tivesse sido anulada por desrespeitar os limites da pista, o campeão do mundo da equipa Red Bull Racing teria feito a pole. "Se olharmos para a velocidade dele, Max provavelmente deveria ter sido o mais rápido novamente. E eu também não esperava que vencêssemos a Ferrari", revelou o piloto de 23 anos.

"Estamos mais perto da pole do que eu esperava. E fiquei surpreendido porque, na verdade, as curvas mais lentas não são as nossas melhores passagens e há menos secções de alta velocidade aqui do que no Qatar", enumerou Norris.

Norris não quer exagerar o facto de ter boas hipóteses de assumir a liderança após a partida do segundo lugar da grelha no Texas. "É diferente a cada ano, mas nunca se sabe. Estamos numa boa posição, mas o Charles normalmente começa bem a corrida, por isso não vai ser fácil apanhá-lo logo no início da corrida", acenou o atual sétimo classificado do WRC.

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827