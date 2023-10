Sergio Pérez (9e) : "Nous sommes allés dans la mauvaise direction".

Pour Sergio Pérez, les qualifications sur le Circuit des Amériques vendredi ne se sont pas déroulées comme prévu. Le pilote Red Bull Racing a eu de la chance de se qualifier pour la Q3, seulement 18 millièmes le séparant du pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda, qui a réalisé le 11e meilleur tour en Q2. Dans la dernière partie de la chasse aux temps, Pérez a finalement manqué quatre dixièmes et demi au temps de pole de la star Ferrari Charles Leclerc.

Le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara sait que "les écarts étaient si faibles qu'un dixième de seconde aurait fait une grande différence". Un coup d'œil sur la feuille des temps lui donne raison : avec 0,350 sec de retard, il aurait terminé à la cinquième place.

Si cela n'a pas suffi, c'est notamment en raison des modifications apportées aux réglages de sa voiture officielle après la première et unique heure d'essais libres, l'actuel deuxième du championnat du monde en est certain : "J'ai eu du mal avec l'équilibre de la voiture dans les passages plus lents. Nous avons fait quelques changements, mais je pense que nous sommes allés dans la mauvaise direction", a-t-il soupiré.

Il est conscient que Red Bull Racing ne peut plus apporter de grandes modifications à sa voiture en raison du format du sprint. "Oui, c'est malheureusement comme ça", a soupiré Pérez lorsqu'on lui a posé la question. "Mais cela fait partie du défi. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Nous nous attendons aussi à ce que les conditions de vent changent, nous pensons qu'il y aura pas mal de vent samedi", a ajouté le sextuple vainqueur de GP.

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827