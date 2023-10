Sergio Pérez (9°): "È andato nella direzione sbagliata".

Il veterano della Red Bull Racing Sergio Pérez è entrato nella Q3 nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti ad Austin. Tuttavia, non è andato oltre il nono posto. Il messicano ha spiegato in seguito il motivo di questa situazione.

La sessione di qualifiche del venerdì sul Circuit of the Americas non è andata secondo i piani per Sergio Pérez. Il pilota della Red Bull Racing è stato fortunato ad entrare in Q3, con soli 18 millesimi di distacco dal pilota dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda, che ha fatto registrare l'undicesimo giro più veloce in Q2. Nella sezione finale della caccia al tempo, Pérez è finito a quattro decimi e mezzo dalla pole di Charles Leclerc, stella della Ferrari.

Il 33enne di Guadalajara sa: "I distacchi erano così piccoli che un decimo di secondo avrebbe fatto una grande differenza". Un'occhiata alla tabella dei tempi gli dà ragione: con un distacco di 0,350 secondi, sarebbe finito al quinto posto.

Il fatto che non sia bastato è dovuto anche alle modifiche apportate all'assetto della sua vettura aziendale dopo la prima e unica ora di prove libere, di cui l'attuale vicecampione del mondo è sicuro: "Ho avuto problemi con il bilanciamento del veicolo nei tratti più lenti. Abbiamo fatto delle modifiche che probabilmente ci hanno portato nella direzione sbagliata", ha sospirato.

È consapevole che la Red Bull Racing non può apportare ulteriori modifiche alla sua vettura a causa del formato sprint. "Sì, purtroppo è così", ha sospirato Pérez quando gli è stato chiesto di parlarne. "Ma questo fa parte della sfida. Vedremo cosa possiamo fare. Ci aspettiamo anche che le condizioni del vento cambino, pensiamo che sabato sarà piuttosto ventoso", ha aggiunto il sei volte vincitore del GP.

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827