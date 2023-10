Sergio Pérez (9º): "Fui na direção errada".

O veterano da Red Bull Racing, Sergio Pérez, conseguiu entrar na Q3 na qualificação para o GP dos EUA em Austin. No entanto, não passou do nono lugar. O mexicano explicou depois a razão desse facto.

A sessão de qualificação de sexta-feira no Circuito das Américas não correu como planeado para Sergio Pérez. O piloto da Red Bull Racing teve sorte em passar à Q3, com apenas 18 milésimos a separá-lo do piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, que fez a décima primeira volta mais rápida na Q2. Na secção final da corrida, Pérez acabou por ficar a quatro décimos e meio da pole de Charles Leclerc, estrela da Ferrari.

O piloto de 33 anos de Guadalajara sabe: "As diferenças eram tão pequenas que um décimo de segundo teria feito uma grande diferença." Um olhar sobre a tabela de tempos dá-lhe razão: com uma diferença de 0,350 segundos, teria terminado em quinto lugar.

O facto de não ter sido suficiente deveu-se, sobretudo, às alterações introduzidas no acerto do carro da sua empresa após a primeira e única hora de treinos livres, garante o atual vice-campeão do Mundo: "Tive problemas com o equilíbrio do veículo nas secções mais lentas. Fizemos algumas alterações que provavelmente nos levaram na direção errada", suspirou.

Ele está ciente de que a Red Bull Racing não pode fazer mais grandes alterações no seu carro devido ao formato de sprint. "Sim, infelizmente é esse o caso", suspirou Pérez quando questionado sobre isso. "Mas isso faz parte do desafio. Veremos o que podemos fazer. Também esperamos que as condições do vento mudem, achamos que vai estar bastante ventoso no sábado", acrescentou o seis vezes vencedor do GP.

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827