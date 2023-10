Carlos Sainz (4e) : "C'est là que j'ai toujours perdu du temps".

En 2022, Carlos Sainz avait encore décroché la pole à Austin, mais cette année, le pilote Ferrari a dû laisser la première place à son coéquipier Charles Leclerc. Lui-même a finalement manqué 0,222 seconde au meilleur temps du Monégasque. Et c'est justement dans le dernier secteur, où il avait encore brillé l'an dernier, qu'il a perdu ce temps.

Pourtant, le pilote madrilène de 29 ans a déclaré après la chasse au chrono : "C'était une séance de qualification normale, qui ne s'est pas si mal passée" et il a décrit : "J'ai eu un peu de mal dans tout le dernier secteur, où je perdais toujours du temps. Partout ailleurs, la voiture se sentait bien". Et il soupirait : "C'est évidemment difficile de régler la voiture comme je le souhaite en une seule séance d'essais libres".

"Mais dans l'ensemble, j'ai fait quelques tours raisonnables", se consolait le fils de la star du rallye éponyme. "Félicitations à Charles pour cette pole", a-t-il ajouté. "C'est formidable pour l'équipe, qui sait maintenant que nous pouvons aussi décrocher la première place en qualifications sur ce type de piste".

"Maintenant, nous allons nous concentrer sur la journée de samedi et la course de dimanche, pour laquelle la situation n'est pas mauvaise avec la quatrième place. Je vais voir ce que je peux changer dans mon pilotage et nous allons aussi analyser ce que nous pouvons encore changer sur la voiture pour m'améliorer dans la deuxième partie du tour".

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827