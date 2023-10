Carlos Sainz (4°): "Ho sempre perso tempo lì".

Nel 2022, Carlos Sainz era riuscito a conquistare la pole ad Austin, ma quest'anno il pilota della Ferrari ha dovuto cedere il primo posto al suo compagno di squadra Charles Leclerc. Alla fine, si è trovato a 0,222 secondi dal miglior tempo del monegasco. E l'ha perso proprio nell'ultimo settore, dove l'anno scorso aveva brillato.

Tuttavia, il 29enne madrileno ha spiegato dopo la caccia al tempo: "È stata una qualifica normale, che non è andata affatto male", e ha descritto: "Ho avuto qualche problema in tutto l'ultimo settore, ho sempre perso tempo lì. Per il resto la macchina si sentiva bene". E ha sospirato: "Ovviamente è difficile mettere a punto la macchina a mio piacimento in una sola sessione di prove libere".

"Ma nel complesso ho fatto dei giri ragionevoli", si è consolato il figlio dell'omonima stella del rally. "Congratulazioni a Charles per questa pole", ha aggiunto. "È un'ottima cosa per la squadra, che ora sa che possiamo conquistare il primo posto in qualifica anche su questo tipo di pista".

"Ora ci concentreremo sul sabato e sulla gara di domenica, per la quale la posizione di partenza non è male con il quarto posto. Vedrò cosa posso cambiare nella mia guida e analizzeremo anche cos'altro possiamo modificare sulla vettura per migliorare nella seconda parte del giro".

Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827