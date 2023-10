Carlos Sainz (4º): "Perdi sempre tempo lá".

Carlos Sainz, estrela da Ferrari, teve dificuldades na qualificação para o GP de Austin no último sector da pista onde se tinha destacado no ano passado. No entanto, o espanhol está satisfeito com o seu desempenho.

Em 2022, Carlos Sainz conseguiu a pole em Austin, mas este ano o piloto da Ferrari teve de ceder o primeiro lugar ao seu companheiro de equipa Charles Leclerc. No final, ele ficou 0,222 segundos atrás do melhor tempo do monegasco. E perdeu-o no último sector, onde tinha brilhado no ano passado.

No entanto, o madrileno de 29 anos explicou após a tomada de tempos: "Foi uma qualificação normal, que não correu mal de todo", e descreveu: "Tive um pouco de dificuldade em todo o último sector, perdi sempre tempo aí. Em todos os outros sectores, o carro estava bom". E suspirou: "É claro que é difícil ajustar o carro ao meu gosto numa só sessão de treinos livres".

"Mas, no geral, fiz algumas voltas razoáveis", consolou-se o filho da estrela de rali com o mesmo nome. "Parabéns ao Charles por esta pole", acrescentou. "É muito bom para a equipa, que agora sabe que pode ficar em primeiro lugar na qualificação, mesmo neste tipo de pista."

"Agora vamos concentrar-nos no sábado e na corrida de domingo, para a qual a posição de partida não é má, com o quarto lugar. Vou ver o que posso mudar na minha condução e também vamos analisar o que mais podemos mudar no carro para melhorar na segunda parte da volta."

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827