George Russell (5º): "Take it on my head".

Más de dos décimas separaban a George Russell de su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, al final de la clasificación de Austin. El siete veces campeón del mundo se había asegurado el tercer puesto en la parrilla para la carrera del domingo con una gran actuación. Russell, por su parte, se alineó en quinta posición por detrás del piloto de Ferrari Carlos Sainz.

Tras la persecución de los tiempos, el piloto de 25 años se mostró autocrítico: "Ha sido un día realmente difícil. Mi ritmo no ha sido muy bueno y no he conseguido averiguar a qué se debía. He notado las mejoras que hemos introducido con la actualización, pero ha sido un viernes extraño. Lo asumo como piloto y ahora tengo que averiguar por qué no fui tan rápido como creo que podemos ser".

No obstante, la valoración general de Russell fue positiva. "Estoy bastante contento con el quinto puesto porque por momentos parecía que ni siquiera iba a entrar en la Q3. Mi última vuelta fue bastante decente", resumió, pero también se lamentó al mismo tiempo: "Cometí un pequeño error en la primera curva que probablemente me costó otro puesto en parrilla."

"Sin embargo, mirar al resto del fin de semana nos da ánimos. Con la excepción de Qatar, la carrera al sprint del sábado por la mañana suele irnos mejor. Tomaré todo lo positivo y trabajaré para encontrar un mejor ritmo", prometió a continuación.

Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827