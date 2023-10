George Russell (5e) : "C'est de ma faute".

Alors que Lewis Hamilton a réalisé le troisième tour le plus rapide lors des qualifications du GP des Etats-Unis, son coéquipier chez Mercedes, George Russell, n'a été que le cinquième. Le jeune Britannique sait ce qu'il doit améliorer.

Plus de deux dixièmes séparaient George Russell de son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, à la fin des qualifications d'Austin. Le septuple champion du monde s'était assuré la troisième place sur la grille de départ pour la course de dimanche grâce à une solide performance. Russell s'est en revanche classé cinquième derrière le pilote Ferrari Carlos Sainz.

Après la chasse aux temps, le pilote de 25 ans s'est livré à une autocritique : "C'était vraiment une journée difficile. Mon rythme n'était pas très bon et je n'ai pas réussi à trouver la cause de ce problème. Je peux certainement sentir les améliorations que nous avons apportées avec la mise à jour, mais c'était un vendredi étrange. Je l'assume en tant que pilote et je dois maintenant comprendre pourquoi je n'ai pas été aussi rapide que je pense que nous pourrions l'être".

Malgré tout, le bilan global de Russell était positif. "Je suis plutôt satisfait de ma cinquième place, car il semblait à certains moments que je n'arriverais même pas en Q3. Mon dernier tour était assez correct", a-t-il résumé, tout en regrettant dans la foulée : "J'ai fait une petite erreur dans le premier virage, qui m'a probablement coûté une autre place sur la grille".

"Le regard que nous portons sur le reste du week-end nous encourage toutefois. A l'exception du Qatar, le sprint-shootout du samedi matin se déroule généralement mieux pour nous. Je vais prendre tous ces aspects positifs et travailler pour trouver un meilleur rythme", a-t-il ensuite promis.

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827