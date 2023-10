George Russell (5°): "Prendetelo in testa".

Più di due decimi hanno separato George Russell dal suo compagno di squadra della Mercedes Lewis Hamilton al termine delle qualifiche di Austin. Il sette volte campione del mondo si è assicurato il terzo posto sulla griglia di partenza per la gara di domenica grazie a un'ottima prestazione. Russell, nel frattempo, si è schierato al quinto posto dietro al pilota della Ferrari Carlos Sainz.

Dopo la caccia al tempo, il 25enne ha fatto autocritica: "È stata una giornata davvero difficile. Il mio ritmo non era così elevato e non sono riuscito a capire a cosa fosse dovuto. Sento sicuramente i miglioramenti che abbiamo fatto con l'aggiornamento, ma è stato un venerdì strano. Ne prendo atto come pilota e ora devo capire perché non sono stato così veloce come penso si possa essere".

Tuttavia, la valutazione complessiva di Russell è stata positiva. "Sono abbastanza soddisfatto del quinto posto, perché a volte sembrava che non sarei nemmeno riuscito a entrare in Q3. Il mio ultimo giro è stato abbastanza decente", ha riassunto, ma si è anche rammaricato: "Ho commesso un piccolo errore alla prima curva che probabilmente mi è costato un altro posto in griglia".

"Tuttavia, guardare al resto del weekend ci incoraggia. Con l'eccezione del Qatar, la gara sprint del sabato mattina di solito va meglio per noi. Prenderò tutti gli aspetti positivi e lavorerò per trovare un ritmo migliore", ha poi promesso.

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827